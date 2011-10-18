Используя калькулятор Каско Объединенная страховая компания онлайн, вы можете узнать примерную цену полиса на ваш автомобиль. Тарифы и правила отличаются в разных компаниях, а факторов, влияющих на расчет стоимости, довольно много: регион регистрации, марка автомобиля, год выпуска и срок эксплуатации, наличие гарантии и противоугонной системы, возраст, пол, водительский стаж и даже состав семьи водителя и др.

Коэффициенты меняются в зависимости от актуальных статистических данных, поэтому в 2019 году цена полиса Каско, скорее всего, будет не такой, как в предыдущий период. Узнать стоимость можно в страховой компании, сейчас также популярным способом узнать, сколько стоит полис, являются онлайн-калькуляторы. Достаточно ввести в форму свои значения параметров — и система рассчитает, во что обойдется страховка. Но прежде чем купить Каско от СК Объединенная страховая компания, целесообразно сравнить условия страхования у разных страховщиков. В этом поможет, например, соответствующий сервис Banki.ru. На ваш запрос он сформирует список компаний, готовых застраховать ваш автомобиль, с примерными расчетами по каждой. Специалисты портала готовы проконсультировать вас и помочь оформить бумажный или электронный полис.