Калькулятор КАСКО СОГАЗ

В наши дни страхование транспортного средства является важным и необходимым условием владения автомобилем. Автостраховка может быть обязательной по закону (ОСАГО) и добровольной (каско). При оформлении автокредита банк может потребовать от заемщика купить полис каско.

Страхование каско можно оформить в «СОГАЗе», одной из крупнейших страховых компаний России. С помощью калькулятора каско «СОГАЗа», размещенного на сайте Банки.ру, можно оценить примерную стоимость защиты. Расчет полиса каско онлайн позволяет автовладельцу заблаговременно подготовиться к уплате необходимой суммы, ведь каско является дорогостоящим видом страхования.

Автовладелец может рассчитать каско онлайн в «СОГАЗе», указав на странице сайта необходимые данные (стаж и возраст водителя, год выпуска транспортного средства, его мощность и др.), выбрав желаемые опции. Существенно снизить стоимость полиса позволяет оформление франшизы – освобождение страховщика от возмещения убытков в пределах определенной суммы.

Если стоимость полиса каско СК «СОГАЗ» оказалась слишком высокой, вы можете обратиться за расчетом к калькуляторам других страховых компаний.