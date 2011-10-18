Калькулятор КАСКО Согласие

Каско – это вид страхования, который защищает транспортное средство от ущерба и/или угона. В отличие от страхования ОСАГО полис каско оформляется владельцем автомобиля добровольно, за исключением случаев страхования кредитного авто, где наличие полиса является обязательным и/или влияет на размер процентной ставки по кредиту.

Приобрести такую автостраховку можно в разных страховых компаниях, например в СК «Согласие». Стоимость полиса каско в «Согласии» зависит от набора опций, которые необходимы страхователю, а также от характеристик автомобиля. Для примерной оценки расходов владелец транспортного средства может предварительно рассчитать каско онлайн от «Согласия» на интернет-портале Банки.ру. Следует знать, что окончательный результат расчета полиса каско онлайн может отличаться от реальной стоимости полиса, которую озвучат сотрудники страховой компании после предоставления необходимых документов страхователем. Причиной тому является невозможность учета в калькуляторе каско «Согласия» истории вождения, скидок от компании и некоторых прочих параметров.

