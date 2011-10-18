Калькулятор КАСКО Сургутнефтегаз

Быстро посчитать стоимость полиса с помощью калькулятора Каско Сургутнефтегаз онлайн просто — достаточно ввести сведения об автомобиле и водителях в специальную форму, и через несколько минут вы узнаете, сколько стоит страховка. Правда, в комплексном автостраховании есть некоторые нюансы, которые желательно учитывать при выборе страховщика, в частности:

правила расчета стоимости страховки в каждой страховой компании разрабатывают самостоятельно, поэтому и сумма может заметно различаться в разных местах. В любом случае учитываются модель и срок эксплуатации ТС, регион, сведения о водителях;

список случаев, по которым возмещается ущерб, варьируется — уточните, включен ли в него угон, или кража, или другие ситуации, не относящиеся к ДТП. Могут предусматриваться разные «комплектации» Каско. Это влияет на стоимость услуги;

франшиза — с одной стороны, способ сэкономить на страховке, с другой, часть ущерба, если что-то случилось, автовладельцу придется покрывать самостоятельно. Взвесьте за и против, когда решаете, пользоваться ли такой возможностью.

Изменения в этой сфере идут регулярно — и в связи с динамикой статистики по происшествиям, и с законодательными нововведениями. Перед тем как купить Каско от СК Сургутнефтегаз, лучше узнать об условиях страхования в 2019 году и в других компаниях, чтобы сделать более осознанный выбор. Используйте для этого специальные онлайн-калькуляторы, например, на Banki.ru. Здесь по вашему запросу подготовят список страховых, готовых застраховать ваше транспортное средство, с указанием цен на полисы, а также ответят на возникшие вопросы и, если хотите, помогут приобрести электронный или бумажный полис.