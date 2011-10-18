Калькулятор Каско со скидкой Абсолют Страхование

Калькулятор Каско со скидкой в компании Абсолют Страхование – это интернет-сервис по онлайн-расчету стоимости полиса страхования для авто. Для того, чтобы получить наиболее точную сумму страховки, необходимо заполнить все поля электронного поля. Вам потребуется ввести информацию о вашем автомобиле (марку, мощность, модель, модификацию и т.д.) и данные о владельце (водительский стаж, количество граждан, допущенных к управлению, возраст и другое).

Использовать опцию можно на сайте Банки.ру бесплатно, без регистрации и предоставления своего номера телефона. Вы получаете актуальную стоимость страховки, соответствующую тарифам 2018-2019 года.

Данный вид страхования считается востребованным и надежным способом защиты вашего транспортного средства. Он страхует от случаев, когда виновником аварии являетесь вы или другой водитель. Полис можно купить со скидкой, это уникальное предложение сэкономит вам денежные средства и снизит общие переплаты. За сниженную цену вы получаете стандартный тарифный план. Это выгодная возможность обезопасить себя от последствий воздействия хулиганов или других третьих лиц, или стихийных бедствий. Каско же защитит от любого вида вреда, включая угон, кражу или природные катаклизмы.

Сопроводительная документация

Полный перечень справок, который необходим для получения услуги можно узнать непосредственно в выбранном учреждении (список организаций-партнеров Banki.ru так же представлен на нашем сайте). В разных организациях могут быть различные требования и условия. Как правило, примерный список документов выглядит следующим образом:

паспорт страхователя;

водительские права всех лиц, допущенных к управлению транспортным средством;

паспорт авто;

свидетельство о регистрации машины.

Информационный портал Banki.ru

Независимый ресурс позволяет бесплатно воспользоваться удобным калькулятором и рассчитать приблизительную цену. Также у вас будет возможность просмотреть многочисленные варианты по его оформлению, которые предлагаются различными страховыми компаниями. Вы сможете без проблем подобрать подходящую программу и оформить, приобрести полис в бумажном или электронном виде, не выходя из дома.

Также водитель может обратиться в любую страховую компанию (список наших организаций-партнеров есть на сайте Банки.ру). Заранее необходимо узнать, потребуется ли предоставлять авто для осмотра, поскольку некоторые организации не ставят это обязательным условием.