Калькулятор Каско со скидкой АльфаСтрахование

Калькулятор Каско со скидкой в компании АльфаСтрахование – это средство, позволяющее произвести онлайн-расчет стоимости полиса страхования вашего автомобиля. Его преимущество заключается в том, что рассчитать страховку можно с мобильного телефона, что позволяет сделать это самостоятельно и находиться в любом месте.

Цена полиса

Завышенная цена – один из немногих нюансов, которые не дают автовладельцам оформить страховку. В этом году страховые компании предлагают клиентам выгодно купить полис со скидкой. Уникальное предложение позволяет без проблем совершить покупку и приобрести страховой продукт быстро и недорого. Основная защита от рисков включена в стандартный пакет.

Как правило, вы можете получить полис в электронном или бумажном виде. Стоит уточнить это, позвонив по горячей линии выбранной вами организации.

Воспользовавшись калькулятором на Banki.ru, вы получаете список проверенных организаций, в которые сможете обратиться за покупкой. Также вам доступны отзывы опытных потребителей о том или ином продукте, учреждении или программе.

Не считается страховым случаем

При попадании в дорожно-транспортное происшествие и другие аварийные ситуации страховые компании выплатят вам компенсацию либо наличными, либо оплатой ремонта в автосервисе. Рассмотрим ситуации, которые не являются страховыми. Стоит отметить, что каждая СК предлагает различные тарифные планы, поэтому необходимо уточнять информацию непосредственно на их официальном сайте.

кража магнитолы или ее повреждение;

хищение номерного знака авто;

утеря или кража оборудования, которое находится вне автомобиля;

кража транспортного средства в случае, если были открыты двери, окна и деактивирована сигнализация;

хищение машины с документами, ключом зажигания и т.д.

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