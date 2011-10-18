Калькулятор Каско со скидкой ЭРГО

Калькулятор Каско со скидкой в компании ЭРГО – это интернет-сервис, который помогает узнать стоимость полиса добровольного вида страхования.

Это популярная разновидность страхования транспортного средства. Данная услуга востребована благодаря ее выгодным характеристикам. Но существует нюанс, который препятствует приобретению полиса, – это его высокая цена. Многие страховые компании предлагают купить полис по выгодной цене. Как правило, они запускают уникальные предложения, а именно скидки, благодаря которым большинство автовладельцев имеют возможность выгодно оформить страховку.

Для экономии времени и средств вы можете воспользоваться крупнейшим информационным порталом России Banki.ru. На его страницах можно без проблем найти специальный калькулятор, который произведет онлайн-расчеты бесплатно. Необходимо пройти несколько этапов:

выберите марку машины, год ее выпуска, модификацию, мощность;

заполните пропуски в графе «описание автомобиля»;

впишите информацию о действующем водителе.

Также потребуется ответить на вопросы:

есть ли противоугонная система, ТС на гарантии или нет;

была ли совершена покупка автомобиля в кредит;

тип стоянки в ночное время;

ваш (собственника) регион проживания;

количество лиц, допущенных к управлению транспортным средством.

После заполнения формы ресурс предложит вам список организаций, услугами которых вы можете воспользоваться с наибольшей вероятностью одобрения и минимизацией всех переплат. При наличии франшизы цена будет значительно меньше. Франшиза – это часть ущерба, не выплачиваемая учреждением. Расчеты можно произвести с учетом желаемого размера этого параметра, если необходимо.

От каких ситуаций защищает программа?

Угон, хищение и ущерб — это основной перечень того, что входит в стандартный страховой случай. Учитываются:

участие в дорожно-транспортном происшествии;

попадание в машину камней, вылетевших из-под других авто, или других посторонних предметов;

повреждения, полученные в результате противоправных действий третьих лиц;

возгорание автомобиля и его последствия, кроме случаев короткого замыкания электропроводки либо самовозгорания, которые обычно оговариваются в отдельном пункте договора;

природные явления и стихийные бедствия.

Есть ряд условий, когда страховка не будет действовать. К ним можно отнести умышленное причинение ущерба застрахованной машине ее владельцем для получения выплаты, управление в алкогольном, наркотическом или другом опьянении, наступление страхового случая вне зоны действия полиса.