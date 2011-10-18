Калькулятор Каско со скидкой Гелиос

Калькулятор Каско со скидкой в компании Гелиос позволяет самостоятельно и быстро рассчитать стоимость полиса страхования автомобиля, не выходя из дома. Сервис пользуется большой популярностью среди потребителей страховых услуг благодаря простой форме заполнения и точности результатов. Также найти калькулятор можно без проблем на сайтах всех страховых компаний или на независимых интернет-порталах. На последнее стоит обратить особое внимание, так как помимо онлайн-расчета вы получаете список проверенных организаций, услугами которых вы можете воспользоваться. Предварительно по введенным вами параметрам сервис автоматически отсортирует предложения, которые с большей вероятностью вам подойдут по цене и тарифному плану.

Уникальное предложение от страховых компаний

Организации предлагают возможность выгодно купить полис со скидкой, так как большинство автолюбителей не могут позволить себе приобрести дорогостоящий продукт. В результате у клиентов есть возможность совершить покупку по сниженной цене и со стандартной защитой от рисков

Полис оформляется в бумажном или электронном виде, на ваше усмотрение.

Варианты по снижению цены страховки:

Существенная экономия возможна за счёт установки на автомобиль телематического оборудования и противоугонной системы. При данном условии так же можно включить в соглашение франшизу.

Телематическое оборудование устанавливается для оперативного отслеживания стиля вождения и степени аварийности по конкретной машине.

Если вы уверенно чувствуете себя на дороге, аккуратны за рулем, не попадаете в дорожно-транспортные происшествия и другие аварийные ситуации, то при продлении страховки вы получаете существенную скидку (как правило, около 30 %).

Кроме того, отдельные страховщики предлагают клиентам скидку 10-15 процентов просто за факт установки оборудования. Далее размер бонуса будет регулироваться в зависимости от вашего вождения.

Наличие противоугонных устройств снижает тариф по риску «угон». Максимальная экономия равняется 40-50 %).

Опция неполного страхования, то есть вы защищаете какую-либо отдельную часть авто. Как правило, данный вариант встречается, если машина была куплена в кредит.

Износ на заменяемые запчасти. В случае применения такое условие подразумевает вычет из стоимости заменяемых запасных частей размера износа, зависящего от года выпуска автомашины и величины пробега.