Калькулятор Каско со скидкой Ингосстрах

Калькулятор Каско со скидкой в компании Ингосстрах – это средство, упрощающее самостоятельный подсчет стоимости полиса добровольного автострахования. Онлайн-расчет происходит на основе данных, которые вы сами предоставляете, заполнив электронную форму. Далее сервис предоставит вам список организаций, в которых вы сможете выгодно воспользоваться услугой.

Каско – это страхование транспортного средства (ТС) на случай его повреждения или угона. Вы получите денежную компенсацию, даже если автомобиль пострадал по вашей вине.

Как купить полис?

В этом году организации снизили цены для своих потребителей. СК предлагают возможность приобрести полис со скидкой. Данное уникальное предложение является безопасным и выгодным, так как вы за меньшую стоимость покупаете стандартный пакет услуг. Как правило, в него входят защита от хищения, угона, повреждений различных частей и компенсация при полной гибели авто. Вы вправе выбрать в какой форме оформить страховку: в электронном или бумажном виде

Найти калькулятор без проблем можно как на сайтах страховых компаний, так и на интернет-порталах, например, Banki.ru.

Факторы, влияющие на стоимость полиса

статистика угонов конкретной марки и модели транспортного средства в вашем регионе;

возраст автомобиля;

тип охранного устройства автомобиля;

стаж вождения и возраст всех допущенных к управлению водителей;

дополнительные услуги (эвакуация с места аварии, консультация и т.д.);

тип ночной парковки – гараж, охраняемая стоянка или просто улица;

страховая история (попадали ли вы в аварии, как часто, какие были страховые выплаты);

праворульное или леворульное управление и другие нюансы.

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