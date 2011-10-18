Калькулятор Каско со скидкой Энергогарант

Калькулятор Каско со скидкой в компании Энергогарант – это востребованный страховой помощник для клиентов, которые хотят быстро произвести онлайн-расчет страховки на свой автомобиль. Узнать стоимость полиса можно на подержанный или новый транспорт. Сервис работает бесплатно и рассчитывает цену на основе предоставленных вами данных о страхуемом объекте и о водителях. Также вы выбираете основные параметры своей будущей страховки.

Вариант является хорошим страховым продуктом, который доступен всем автовладельцам.

Организации создают специальные уникальные предложения, благодаря которым вы выгодно приобретаете страхование со скидкой. Вы покупаете полис по низкой цене в любой подходящей страховой компании или на сайте Banki.ru, предварительно узнав рейтинги и отзывы опытных пользователей. Оформить страховку без проблем можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Стоит отметить, что стоимость полиса будет отличаться в зависимости от выбранной вами СК, и она формируется из нескольких факторов: год производства, страна и марка машины, водительский стаж лица, управляющего транспортным средством.

Положительные стороны страхования

Защита денежных средств. В случае, если ваш автомобиль попадает в дорожно-транспортное происшествие, или подвергается любому виду ущерба, то СК должна будет возместить расходы, связанные с его восстановлением. Стоит отметить, что у каждой организации будут свои тарифы. Перед заключением соглашения, ознакомьтесь со всеми его пунктами, проанализируйте общую выгоду от сделки.

Вы вправе выбрать полное или частичное страхование. Как правило, второй вариант выйдет на 10-20% дешевле первого. Он предусматривает выплаты, связанные с нанесением легких повреждений автомобилю. Как правило, если вашу машину угнали, то компенсация не будет выплачена.

Предоставление бонусных услуг. Некоторые компании предлагают своим потребителям дополнительные бонусы. К примеру, ими могут выступить: выезд эвакуатора, юридическая консультация или даже предоставление временного транспорта. Правда при составлении договора стоит выяснить, будут ли такие услуги бесплатными или за них придется платить.

Независимый информационный портал Banki.ru

На сайте есть не только страховые продукты. Например, он окажет вам онлайн-помощь, если вы затрудняетесь с выбором банка. Портал предложит вам узнать рейтинги и экспертные оценки.

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