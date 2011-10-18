Калькулятор Каско со скидкой Либерти Страхование

Калькулятор Каско со скидкой в компании Либерти Страхование – это востребованный страховой помощник среди автовладельцев России. Благодаря простому механизму он быстро рассчитывает цену вашей будущей страховки и предоставляет разнообразные варианты по приобретению полиса, из которых вы выбираете наиболее подходящий по цене и тарифному плану.

Страховые компании создают специальные уникальные предложения для своих клиентов. Иными словами, они снижают стоимость страховки, чтобы привлечь больше потребителей. Благодаря действующим скидкам это хороший вариант для водителей, чтобы выгодно защитить свое транспортное средство от максимального количества рисков.

Приобрести полис можно как в бумажном, так и в электронном виде. Для получения более подробной информации, обратитесь к официальным сайтам СК.

От чего страхует?

Пакеты услуг будут отличаться от выбранной вами страховой компании, поэтому точный список условий нужно узнавать непосредственно в организации.

Как пример рассмотрим основные аспекты программы страхования в «Росгосстрах»:

дорожно-транспортное происшествие, в котором виноват страхователь или третье лицо.

авто получило повреждения из-за упавших деревьев, льда с крыш домов и т.д.

машина утонула по причине затопления местности, разрушения дорог или случайного съезда в воду, если при этом на берегу не установлены предупреждающие знаки и т.д.

Как воспользоваться калькулятором на сайте Banki.ru?

На интернет-портале Банки.ру у вас есть возможность использовать калькулятор бесплатно и без предоставления номера телефона, оформить, выгодно купить полис и многое другое.

Чтобы узнать стоимость полиса, вам понадобится ввести следующие данные: марку, год выпуска, модификацию, мощность, модель страхуемого объекта и т.д. (все параметры вы выбираете из списка, что достаточно удобно). А также ответить на вопросы:

есть ли противоугонная система, ТС на гарантии или нет;

в какой форме была совершена покупка автомобиля;

имеется ли охранная система;

тип стоянки в ночное время;

ваш (собственника) регион проживания;

количество водителей.

Процесс подсчетов проходит без проблем, но если у вас возникли трудности с онлайн-расчетом, то ресурс предлагает вам услугу «Задать вопрос по работе калькулятора» через службу поддержки или в специальном разделе «Вопрос-ответ». Как правило, посетители сайта оперативно получают ответы на все заданные вопросы.