Калькулятор Каско со скидкой Надежда

Калькулятор Каско со скидкой в компании Надежда пользуется особым спросом среди водителей авто, так как позволяет быстро рассчитать приблизительную стоимость полиса и подобрать выгодную страховую компанию. На портале Banki.ru, чтобы произвести онлайн-расчет, вам достаточно заполнить электронную форму: указать марку, модель, год выпуска, мощность машины, параметры страхования и данные о водителе. Ответить на следующие вопросы:

есть ли противоугонная система, ТС на гарантии или нет;

была ли совершена покупка автомобиля в кредит;

тип стоянки в ночное время;

ваш (собственника) регион проживания;

количество лиц, допущенных к управлению транспортным средством.

Там же у вас есть возможность купить полис в электронном или бумажном виде.

Также в целях пополнения своей клиентской базы организации предлагают клиентам приобрести страховку со скидкой. Уникальное предложение позволяет сэкономить денежные средства и оформить желанную покупку по сниженной цене. Данный вариант является достаточно выгодным, так как вы защищаете свое транспортное средство от любых видов повреждения.

Как правило, вы сами выбираете, каким способом выплат воспользоваться: выдача наличных денег или ремонт автомобиля в автосервисе.

От чего страховые компании не страхуют?

Каско защищает ваш автомобиль от максимального количества рисков. Но есть случае, когда СК не выплачивают денежные компенсации и не оплачивают ремонт машины.

Как правило, организации не будут возмещать ущерб, если транспортное средство:

находился в неисправном состоянии;

использовалось для обучения вождению;

было с заводскими дефектами;

принимало участие в спортивных соревнованиях;

не было допущен к эксплуатации и т.д.

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