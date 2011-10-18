Калькулятор Каско со скидкой Объединенная страховая компания

Калькулятор Каско со скидкой в компании Объединенная страховая компания – это опция, позволяющая бесплатно рассчитать стоимость полиса добровольного автострахования. Воспользоваться ею могут как опытные водители со стажем, уверенно чувствующие себя на дороге, так и новички. Застраховать можно новую или подержанную машину, разница будет в цене.

Онлайн-расчет производится быстро и предполагает получение приблизительной суммы за страхование. За основу берутся только те данные, которые вы сами предоставляете (марка, модификация, мощность транспорта и т.д., а также информация о водителе).

Единственный недостаток данного страхования заключается в его высокой цене, поэтому многие автолюбители не могут его себе позволить. В этом году страховые компании предлагают потребителям воспользоваться уникальными страховыми предложениями и выгодно купить полис со скидкой. Это сэкономит достаточно крупную сумму денег.

Оформить полис без проблем можно в электронном или бумажном виде (на ваше усмотрение).

Пакет документации, который потребуется предоставить

Каждая СК предлагает свои тарифные планы, условия по которым могут быть разными, но набор документов для приобретения полиса, как правило, не отличается. Понадобится следующее:

заявление страхователя;

паспорт транспортного средства;

водительское удостоверение автовладельца;

свидетельство о регистрации ТС.

В случае, если вы оформляете страховку через интернет, то нужно будет приложить электронные версии вышеперечисленных справок.

Если вы совершили покупку машины в кредит, то вышеперечисленный список пополнит справка из банка о предоставлении автокредита.

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Ресурс является информационным, помимо данных о действующих продуктах любых организаций на территории РФ пользователи могут воспользоваться специальными сервисами, например, калькулятором. Если вам необходимо рассчитать сумму переплат и общую выгоду от того или иного предложения, то введите требуемые числовые данные в пустые ячейки. Важно предоставить как можно больше информации, чтобы получить точный результат.