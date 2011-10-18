Калькулятор Каско со скидкой СОГАЗ

Калькулятор Каско со скидкой в компании СОГАЗ – это интернет-сервис, который помогает узнать стоимость полиса добровольного вида страхования.
Это популярная разновидность страхования транспортного средства. Данная услуга востребована благодаря ее выгодным характеристикам. Но существует нюанс, который препятствует приобретению полиса, – это его высокая цена. Многие страховые компании предлагают купить полис по выгодной цене. Как правило, они запускают уникальные предложения, а именно скидки, благодаря которым большинство автовладельцев имеют возможность выгодно оформить страховку.
Для экономии времени и средств вы можете воспользоваться крупнейшим информационным порталом России Banki.ru. На его страницах можно без проблем найти специальный калькулятор, который произведет онлайн-расчеты бесплатно. Необходимо пройти несколько этапов: выберите марку машины, год ее выпуска, модификацию, мощность; заполните пропуски в графе «описание автомобиля»; впишите информацию о действующем водителе.
Также потребуется ответить на вопросы: есть ли противоугонная система, ТС на гарантии или нет; была ли совершена покупка автомобиля в кредит; тип стоянки в ночное время; ваш (собственника) регион проживания; количество лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
После заполнения формы ресурс предложит вам список организаций, услугами которых вы можете воспользоваться с наибольшей вероятностью одобрения и минимизацией всех переплат. При наличии франшизы цена будет значительно меньше. Франшиза – это часть ущерба, не выплачиваемая учреждением. Расчеты можно произвести с учетом желаемого размера этого параметра, если необходимо.
От каких ситуаций защищает программа?
Угон, хищение и ущерб — это основной перечень того, что входит в стандартный страховой случай. Учитываются: участие в дорожно-транспортном происшествии; попадание в машину камней, вылетевших из-под других авто, или других посторонних предметов; повреждения, полученные в результате противоправных действий третьих лиц; возгорание автомобиля и его последствия, кроме случаев короткого замыкания электропроводки либо самовозгорания, которые обычно оговариваются в отдельном пункте договора; природные явления и стихийные бедствия.
Есть ряд условий, когда страховка не будет действовать. К ним можно отнести умышленное причинение ущерба застрахованной машине ее владельцем для получения выплаты, управление в алкогольном, наркотическом или другом опьянении, наступление страхового случая вне зоны действия полиса.