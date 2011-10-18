Калькулятор Каско со скидкой Согласие

Калькулятор Каско со скидкой в компании Согласие один из самых популярных сервисов на сайте у любой страховой компании. Также он представлен и на информационных интернет-порталах как Banki.ru. Водители транспортных средств используют данный калькулятор для онлайн-расчета будущей стоимости полиса страхования автомобиля (подержанного или нового). Ресурс отличается удобным и простым заполнением электронной формы. Вам достаточно предоставить следующую информацию:

данные о страхуемом транспорте: марка, год выпуска, модель, модификация, мощность, противоугонная система, отметьте – куплен ли уже автомобиль или покупка только планируется в будущем, а также регион регистрации;

пол, возраст, водительский стаж, регион регистрации. В случае допущения к управлению нескольких водителей, отметьте этот факт.

Если вы затрудняетесь с выбором СК, то на сайте Банки.ру после того, как вы рассчитаете цену страховки, сервис предложит вам организации, в которых можно выгодно купить полис. Предварительно будут отфильтрованы все варианты, которые не соответствуют вашим желаемым параметрам.

В этом году без проблем можно купить полис добровольного страхования со скидкой. СК предлагают потребителям воспользоваться уникальными предложениями, с помощью которых клиенты экономят свои денежные средства. Как правило, они получают стандартный пакет услуг (защиту от любых видов рисков), но по сниженной цене. Оформляется продукт в бумажном или электронном виде (на ваш выбор).

Вы самостоятельно выбираете в какой форме получить компенсацию в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие. Есть два способа: наличная выдача или оплачиваемый ремонт в автосервисе.

Какие факторы влияют на стоимость страховки?

Существуют некоторые условия, которые могут снизить цену. Приведем некоторые примеры:

Опция неполного страхования, то есть вы защищаете какую-либо отдельную часть авто. Как правило, данный вариант встречается, если машина была куплена в кредит.

Износ на заменяемые запчасти. В случае применения, такое условие подразумевает вычет из стоимости заменяемых запасных частей размера износа, зависящего от года выпуска автомашины и величины пробега.

Приобретение франшизы, иными словами невозмещаемой часть убытка. Стоит отметить важный момент, заключающийся в том, что скидку за применение франшизы страхователь получает один раз. Она будет вычитаться из каждой наступившей страховой выплаты.