Калькулятор Каско со скидкой Тинькофф Страхование

Калькулятор Каско со скидкой в компании Тинькофф Страхование является необходимым сервисом для онлайн-расчета стоимости полиса транспортного средства (нового или подержанного). Его преимущество заключается в том, что воспользоваться им можно самостоятельно и бесплатно, не выходя из дома. Калькулятор на сайте Banki.ru не требует предоставления контактного номера телефона, что так же защищает вашу личную информацию.

Несмотря на достаточно высокую цену страховки, купить полис можно выгодно по сниженной цене. Страховые компании предлагают воспользоваться их уникальными предложениями и приобрести продукт со скидкой. Это хорошая возможность для клиентов снизить собственные переплаты и по приемлемой стоимости застраховать свой автомобиль от всех рисков (частичное или полное страхование). Как правило, на ваше усмотрение полис оформляется в бумажном или электронном виде.

Данные, которые потребуются для заполнения электронной формы:

информация о страхуемом транспорте: марка, год выпуска, модель, модификация, мощность, противоугонная система, отметьте – куплен ли уже автомобиль или покупка только планируется в будущем, а также регион регистрации;

пол, возраст, водительский стаж. В случае допущения к управлению нескольких водителей, отметьте этот факт.

Характеристика программы

Каско включает следующие риски:

Участие в дорожно-транспортном происшествии.

Потеря каких-либо отдельных частей транспортного средства.

Угон, кража, хищение автомобиля.

Авто подверглось актам умышленного вредительства, вандализма.

Повреждения, полученные из-за природных катаклизмов (молний, наводнений, землетрясений и др.).

Произошли самовозгорание, поджог третьими лицами, пожар.

Падение на машину сторонних предметов, например, камней, сосулек, града и пр.

Организации не выплачивают ущерб в отдельных случаях, когда:

Были нарушены правила эксплуатации.

Умышленный вред, нанесенный водителем с целью получения денежной компенсации.

Машина находилась в неисправном состоянии.

Нахождение за рулём в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Автомобилем управляло лицо, не имеющее водительских прав и не допущенное к управлению конкретным авто.

В момент угона машина находилась за границей.

Если повреждения были нанесены вследствие террористических актов, военных действий, народных волнений.

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