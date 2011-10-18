Калькулятор Каско со скидкой Югория

Калькулятор Каско со скидкой в компании Югория – это сервис по онлайн-расчету стоимости полиса страхования автомобиля. Впишите информацию о себе (водителе) и о марке, модели, годе выпуска, мощности авто, и калькулятор бесплатно рассчитает приблизительную цену. Далее он предложит выгодные варианты по приобретению полиса, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящий. По вашему желанию оформить страховку можно в электронном или печатном виде.

Несмотря на все преимущества Каско, у него есть и существенный недостаток – это завышенная цена. Именно этот нюанс не позволяет многим автолюбителям купить полис. Страховые компании нашли выход из этой ситуации, каждый год они предлагают возможность совершить покупку со скидкой. Уникальное предложение характеризуется базовым тарифным планом, то есть вы получаете те же самые опции, но только по приемлемой стоимости. Это значительно сэкономит ваши денежные средства, и вы максимально защищаете свое транспортное средство от любых видов повреждений.

Основные функции Каско

Прежде чем приобрести полис добровольного страхования, необходимо детально ознакомиться с полным списком случаев, которые признаются страховыми в той или иной компании. Такими случаями могут быть:

случаи угона;

нанесение ущерба авто;

акты вандализма;

хищение.

В качестве бонусов потребителям предлагаются дополнительные услуги к полному Каско:

вызов эвакуатора на место ДТП;

помощь специалиста (им может быть психолог или юрист);

юридическая консультация;

предоставление другого авто во временное пользование, пока ваш автомобиль находится на ремонте.

Как оформить онлайн-заявку на портале Banki.ru

Если вы хотите воспользоваться банковскими продуктами, то рекомендуем вам сделать это через Интернет. Так вы экономите свое время, не тратя его в очередях. Рассмотрим варианты действий на примере приобретения дебетовой или кредитной карты. Оформить средство платежа без проблем вы можете не только в банковском отделении, но и через интернет. Эта схема значительно сэкономит ваше время, которое вы могли потратить на подачу заявления и получение инструмента. Онлайн-анкета рассматривается в кратчайшие сроки. Как правило, это занимает несколько часов. В большинстве случаев клиенты получают положительный ответ. При одобрении заявки сотрудник учреждения или курьер бесплатно привезет вам носитель домой в удобное время и передаст сразу после подписания договора.

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