Калькулятор Каско со скидкой Зетта Страхование

Калькулятор Каско со скидкой в компании Зетта Страхование считается востребованным интернет-ресурсом, позволяющим производить онлайн-расчеты по стоимости полиса страхования, не выходя из дома. Это экономит ваше время. У автовладельцев есть возможность максимально защитить свое транспортное средство от любых рисков.

Характеристика программы

Несмотря на все положительные стороны Каско, существует нюанс, который является для многих потребителей решающим – это его цена. Как правило, стоимость страховки очень высокая, и большинство потребителей не готовы ее приобретать. Поэтому страховые компании регулярно снижают цены – устанавливают скидки. Они делают уникальные предложения, благодаря которым услуга становится более доступной и выгодной для клиентов.

Компенсация выплачивается за попадание авто в дорожно-транспортное происшествие, повреждения, полученные в результате стихийных бедствий и противоправных действий посторонних лиц. Причем неважно, кто является виновником аварии – страховка выплачивается в обоих случаях.

Есть вариант застраховаться от угона.

Можно защитить не только сам транспорт, но и отдельные детали его кузова, стекла, спутниковую сигнализацию и т.д.

Вы сами выбираете, каким способом получить компенсацию ущерба: наличными или ремонтом в автосервисе.

Незначительный ущерб можно оформить без дополнительных справок из ГИБДД;

Можно установить особые опции, которые будут дополнять основной тариф. Например, эвакуацию машины или помощь на дорогах.

Опции финансового портала Banki.ru

Благодаря калькулятору на сайте можно без проблем рассчитать приблизительную денежную сумму, которую необходимо будет заплатить за вашего авто.

Воспользоваться страховым продуктом можно онлайн, после чего вы можете оформить или купить полис в бумажном или электронном виде.

Для самостоятельного расчета цены страховки вам понадобится предоставить данные о страхуемом объекте (марка, модель, год выпуска, мощность, форма покупки, есть ли противоугонная система, регион регистрации и т.д.) и информацию о действующем водителе (регион проживания, регистрации, возраст, стаж, количество допустимых к управлению лиц и другое).

Сервис отличается простотой в заполнении, предоставляет только объективные данные без наценок и дополнительных опций, что позволяет сэкономить деньги.

Для получения более подробной информации предоставляется возможность перейти на сайт соответствующей организации. Стоимость страхования Каско, рассчитанная онлайн, в некоторых случаях может отличаться от окончательной цены полиса.