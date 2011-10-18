Каско от угона Абсолют Страхование

Сегодня не так часто предлагают купить Каско от угона в компании Абсолют Страхование как отдельный вид страхования. Такая услуга включена в пакет с другими рисками и доступна при оформлении полной страховки транспортного средства. Если страховой полис приобрести только на случай угона, то данный вариант относят к частичному виду страхования.

Что выбрать?

Величина денежной компенсации при нанесении ущерба машине по разным причинам в 2019 году будет существенно выше, поэтому потребители нередко выбирают Каско в десятку. Такой вариант позволяет защитить автомобиль от хищения, гибели и повреждения одновременно. Также одним из главных достоинств выступает возможность получить возмещение при полной гибели авто.

Абсолют Страхование, оформляя полис Каско только от кражи, выставляет доступный процент от стоимости транспорта — до 2%. Еще одним преимуществом является отсутствие требований к стажу вождения автовладельца. Узнать предварительную цену услуги можно с помощью калькулятора Каско.

Выплаты по страховке

При краже автомобиля необходимо немедленно заявить в полицию и позвонить страховщикам. Обычно такие организации оставляют право не предоставлять денежную компенсацию в течение 2 месяцев с момента угона. Как только проходит указанный срок, расследование прекращается, и владельцу машины выдают соответствующее решение.

Взяв этот документ, следует обратиться за положенным возмещением к страховщикам. Здесь действует следующая схема: с момента возбуждения уголовного дела клиенту выплачивают процент от установленной суммы. Если до окончания расследования авто не найдено, владелец получает остаток средств по частям.

Особенностью является то, что с начала выплат компания заключает с клиентом договор о взаимоотношениях. Там указано, что если автомобиль будет найден, потребитель обязан вернуть все выплаченные деньги обратно.

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