Каско от угона ЭРГО

Сегодня можно купить Каско от угона в компании ЭРГО как отдельную услугу. Такой страховой полис предлагают не в каждой организации, а включают его в пакет с другими видами риска, который носит название полного страхования. Отдельно взятый полис Каско только на случай угона называется «частичная страховка».

Особенности услуги

При оформлении комплексной программы, денежная компенсация на транспортное средство при наступлении страхового случая в 2019 году будет существенно выше. По этой причине автовладельцы нередко выбирают Каско в десятку, которая позволяет защитить автомобиль от хищения гибели и повреждения одновременно. Такой вариант предполагает выплату возмещения даже при полной гибели машины, что выступает явным достоинством предложения.

При оформлении полиса в СК процент платы будет приемлемым и не превысит 2%. В числе преимуществ также отсутствие требований к водительскому стажу. Чтобы рассчитать примерную стоимость, можно воспользоваться онлайн-калькулятором Каско.

Выплата компенсации

Как только вы обнаружили исчезновение своего транспортного средства, необходимо сразу позвонить в полицию и связаться с контактным центром страховщика. Обычно компании не торопятся выплачивать возмещение, пока идет расследование, которое занимает 2 месяца. Если на протяжении этого срока авто не найдено, дело закрывают и владельцу выдают соответствующее решение.

С этой бумагой следует обратиться в компанию за положенными деньгами. Действует следующая схема: выплата процента от указанной суммы осуществляется с начала расследования в полиции. Если поиск завершен, а машина не найдена, выдается остаток средств по частям.

Стоит отметить, что с момента предоставления компенсации страховщики подписывают с клиентом договор о взаимоотношениях. Согласно этому документу, при обнаружении автомобиля потребитель обязан вернуть все выплаченные ему деньги.

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