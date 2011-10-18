Каско от угона СК ГАЙДЕ

Для гарантированной защиты транспортного средства от неблагоприятных событий, можно купить Каско от угона в компании СК ГАЙДЕ. Такая страховка позволяет защитить автомобиль от незаконных действий сторонних лиц, а в случае угона получить денежное возмещение в соответствующем размере.

Сколько стоит?

Такой страховой полис в 2019 году обходится в сумму от 5 до 20% от стоимости машины. Чтобы рассчитать заранее предположительный объём расходов, можно воспользоваться калькулятором Каско. С помощью данной опции можно задать все характеристики автомобиля в онлайн режиме и узнать цену полиса Каско. Окончательную величину озвучит сотрудник СК, которая занимается обслуживанием автовладельцев.

На стоимость влияет сразу несколько показателей, среди которых:

Модель, марка и год выпуска;

Опыт вождения и возраст каждого человека, допущенного к управлению данным транспортом;

Территориальный разбег;

Наличие гаража;

Франшиза;

Метод выплаты компенсации.

После рассмотрения всех пунктов можно выбрать наиболее выгодные предложения.

Виды риска

При подписании договора проконтролируйте следующие моменты:

1. Угон и хищение — два разных понятия, которые страховщики четко разделяют. Поэтому следует сразу разобраться в нюансах сотрудничества и узнать, на что можно рассчитывать.

2. Указан ли в соглашении временной период, на протяжении которого нужно уведомить организацию о наступлении страхового случая.

3. Присутствуют ли в списке все водители, которые могут управлять авто.

Все чаще владельцам транспортных средств предлагают приобрести Каско в десятку, которая позволяет сэкономить деньги. Такой удобный сервис предлагает большой выбор страховых программ, которые обеспечивают полноценную защиту машины одновременно от хищения, гибели и повреждения.

Возмещение причиненного ущерба осуществляется при следующих неблагоприятных ситуациях:

Повреждение в результате противоправных действий третьих лиц;

Природные катаклизмы, которые нарушают целостность имущества: ураган, наводнение, град, взрыв и другие;

Полная гибель или частичное повреждение при пожаре;

Кража или иная утрата машины;

Последствия дорожно-транспортных происшествий.

Преимущества сетевого ресурса Банки.ру

Посетив наш онлайн-сервис, вы сможете отыскать подходящий вариант на выгодных условиях. Мы предлагаем полный перечень всех программ с подробным описанием, а также требования к потребителям, условия обслуживания, сроки действия страхования и массу полезных опций.