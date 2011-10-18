Каско от угона СК ГАЙДЕ

Для гарантированной защиты транспортного средства от неблагоприятных событий, можно купить Каско от угона в компании СК ГАЙДЕ. Такая страховка позволяет защитить автомобиль от незаконных действий сторонних лиц, а в случае угона получить денежное возмещение в соответствующем размере.
Сколько стоит?
Такой страховой полис в 2019 году обходится в сумму от 5 до 20% от стоимости машины. Чтобы рассчитать заранее предположительный объём расходов, можно воспользоваться калькулятором Каско. С помощью данной опции можно задать все характеристики автомобиля в онлайн режиме и узнать цену полиса Каско. Окончательную величину озвучит сотрудник СК, которая занимается обслуживанием автовладельцев.
На стоимость влияет сразу несколько показателей, среди которых: Модель, марка и год выпуска; Опыт вождения и возраст каждого человека, допущенного к управлению данным транспортом; Территориальный разбег; Наличие гаража; Франшиза; Метод выплаты компенсации.
После рассмотрения всех пунктов можно выбрать наиболее выгодные предложения.
Виды риска
При подписании договора проконтролируйте следующие моменты:
1. Угон и хищение — два разных понятия, которые страховщики четко разделяют. Поэтому следует сразу разобраться в нюансах сотрудничества и узнать, на что можно рассчитывать.
2. Указан ли в соглашении временной период, на протяжении которого нужно уведомить организацию о наступлении страхового случая.
3. Присутствуют ли в списке все водители, которые могут управлять авто.
Все чаще владельцам транспортных средств предлагают приобрести Каско в десятку, которая позволяет сэкономить деньги. Такой удобный сервис предлагает большой выбор страховых программ, которые обеспечивают полноценную защиту машины одновременно от хищения, гибели и повреждения.
Возмещение причиненного ущерба осуществляется при следующих неблагоприятных ситуациях: Повреждение в результате противоправных действий третьих лиц; Природные катаклизмы, которые нарушают целостность имущества: ураган, наводнение, град, взрыв и другие; Полная гибель или частичное повреждение при пожаре; Кража или иная утрата машины; Последствия дорожно-транспортных происшествий.
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