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Каско от угона СК ГАЙДЕ

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Для гарантированной защиты транспортного средства от неблагоприятных событий, можно купить Каско от угона в компании СК ГАЙДЕ. Такая страховка позволяет защитить автомобиль от незаконных действий сторонних лиц, а в случае угона получить денежное возмещение в соответствующем размере.

Сколько стоит?

Такой страховой полис в 2019 году обходится в сумму от 5 до 20% от стоимости машины. Чтобы рассчитать заранее предположительный объём расходов, можно воспользоваться калькулятором Каско. С помощью данной опции можно задать все характеристики автомобиля в онлайн режиме и узнать цену полиса Каско. Окончательную величину озвучит сотрудник СК, которая занимается обслуживанием автовладельцев.

На стоимость влияет сразу несколько показателей, среди которых:

  • Модель, марка и год выпуска;
  • Опыт вождения и возраст каждого человека, допущенного к управлению данным транспортом;
  • Территориальный разбег;
  • Наличие гаража;
  • Франшиза;
  • Метод выплаты компенсации.

    • После рассмотрения всех пунктов можно выбрать наиболее выгодные предложения.

    Виды риска

    При подписании договора проконтролируйте следующие моменты:

    1. Угон и хищение — два разных понятия, которые страховщики четко разделяют. Поэтому следует сразу разобраться в нюансах сотрудничества и узнать, на что можно рассчитывать.

    2. Указан ли в соглашении временной период, на протяжении которого нужно уведомить организацию о наступлении страхового случая.

    3. Присутствуют ли в списке все водители, которые могут управлять авто.

    Все чаще владельцам транспортных средств предлагают приобрести Каско в десятку, которая позволяет сэкономить деньги. Такой удобный сервис предлагает большой выбор страховых программ, которые обеспечивают полноценную защиту машины одновременно от хищения, гибели и повреждения.

    Возмещение причиненного ущерба осуществляется при следующих неблагоприятных ситуациях:

  • Повреждение в результате противоправных действий третьих лиц;
  • Природные катаклизмы, которые нарушают целостность имущества: ураган, наводнение, град, взрыв и другие;
  • Полная гибель или частичное повреждение при пожаре;
  • Кража или иная утрата машины;
  • Последствия дорожно-транспортных происшествий.

    • Преимущества сетевого ресурса Банки.ру

    Посетив наш онлайн-сервис, вы сможете отыскать подходящий вариант на выгодных условиях. Мы предлагаем полный перечень всех программ с подробным описанием, а также требования к потребителям, условия обслуживания, сроки действия страхования и массу полезных опций.

    Каско по виду