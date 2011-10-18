Каско от угона Гелиос

Чтобы обеспечить максимальную защищенность транспортного средства от злоумышленников, следует купить Каско от угона в компании Гелиос. Такой полис позволяет защитить автомобиль от противоправных действий третьих лиц и в случае угона авто получить соответствующую денежную компенсацию.

Перечень затрат

В 2019 году оформление такого страхового полиса составит от 5 до 20% от стоимости машины. Если вы хотите заранее узнать примерную цену страховки, можете открыть калькулятор Каско. Данная опция выдает ориентировочную величину затрат в соответствии с заданными параметрами. Точную стоимость сможет озвучить только специалист СК, которая предлагает услуги по приобретению полиса Каско.

На цену страхования влияет сразу несколько показателей, в числе которых:

Дата выпуска, модель и марка автомобиля;

Стаж вождения и возрастная категория каждого человека, который имеет допуск к управлению транспортом;

Территориальные границы;

Наличие в собственности гаража;

Применение франшизы;

Способ выплаты ущерба.

Как только все пункты будут рассмотрены, можно выбирать подходящую организацию.

Процесс оформления

Заключая соглашение, отслеживайте ряд моментов:

1. Понятия угона и хищения четко разделены, поэтому внимательно разберитесь в этих пунктах.

2. Узнайте, прописаны ли в договоре временные рамки, в течение которых потребитель должен уведомлять компанию о наступлении страхового случая.

3. Включены ли в список все водители, которым дозволено управлять машиной.

В последнее время потребителям предлагают купить Каско в десятку с целью экономии. Данный удобный сервис предлагает большой выбор страховых программ, которые подразумевают комплексную защиту авто сразу от хищения, гибели и повреждения.

Предусмотрено несколько вариантов возмещения ущерба при неблагоприятном исходе:

Любое повреждение по вине сторонних лиц;

Природные явления, которые стали причиной повреждения: град, ураган, наводнение, взрыв и прочее;

Поломка или полная гибель при пожаре;

Попытка кражи или утрата машины;

Последствия при аварийных ситуациях.

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