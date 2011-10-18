Каско от угона Ингосстрах

Чтобы купить Каско от угона в компании Ингосстрах, достаточно рассмотреть перечень продуктов и оставить заявку на оформление услуги. Такое предложение пользуется популярностью как у начинающих водителей, так и у опытных владельцев транспортного средства. С помощью данного страхового полиса можно обеспечить надежную защиту автомобиля в случае угона на выгодных условиях.

Особенности услуги

Сотрудники организаций четко различают два понятия — кража и угон, однако потребители их часто путают. В последнем случае главная цель — завладение имуществом. Злоумышленник не смотрит на марку и модель машины, а просто увозит ее с места нахождения.

Кража подразумевает коммерческую выгоду в результате последующей перепродажи авто, поэтому заранее планируется. Хищению полежат обычно дорогостоящие марки с небольшим пробегом, после чего их продают или разбирают на запасные части. Если коммерческая выгода отсутствует, отыскать такие средства проще, поэтому стоимость полиса Каско ниже, чем в случае защиты от кражи.

Достоинства программы

Опытные автовладельцы обычно не боятся попасть в ДТП, ведь они уверены в своих способностях. А лишиться машины в результате противоправных действий сторонних лиц может каждый. Страховка позволяет защитить автомобиль и получить денежную компенсацию при неблагоприятном исходе.

В числе прочих преимуществ состоят следующие:

1. Отсутствует риск остаться без денег и авто.

2. В 2019 году цена услуги не превышает 3% от стоимости транспорта, что гораздо меньше, чем при утрате машины.

3. Ингосстрах предлагает большой выбор страховых программ, а также выгодные условия и удобный сервис обслуживания.

4. Чтобы предварительно рассчитать ориентировочные расходы, можно открыть калькулятор Каско, после чего подобрать оптимальный вариант.

Все большую популярность приобретает Каско в десятку, которая предполагает комплексную защиту от хищения, гибели и повреждения. Если купить такой полис, затраты при наступлении страхового случая существенно снижаются.

Что предлагает онлайн-сервис Банки.ру?

Если вы хотите рассмотреть весь список доступных программ и особенности сотрудничества, можно посетить наш сетевой портал. Здесь имеется перечень всех предложений и нюансы покрытия расходов при полной гибели транспорта.

При необходимости можно почитать отзывы клиентов, посетить форум и уточнить все интересующие вопросы. В помощь представлена удобная система фильтров и сравнения, новости данной сферы и другие полезные опции. Информация обновляется автоматически, поэтому всегда актуальна.