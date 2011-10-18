Каско от угона Энергогарант

Специалисты советуют купить Каско от угона в компании Энергогарант как начинающим водителям, так и опытным автовладельцам с большим стажем. Данный страховой полис позволяет защитить автомобиль на случай угона на выгодных условиях. Перед оформлением необходимо ознакомиться с условиями сотрудничества и уточнить все детали, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций.

Особенности

Страховщики выделяют два понятия, которые владельцы авто часто путают: угон и хищение. Первый вариант предполагает лишь завладение чужим имуществом, при этом не имеет значения марка, год выпуска и модель машины — транспортное средство просто увозят в неизвестном направлении.

Хищение имеет другую цель — последующая перепродажа для получения коммерческой выгоды. Такое мероприятие тщательно планируют и выбирают преимущественно новые или дорогие автомобили. Если у злоумышленников отсутствует желание получить деньги, то отыскать транспорт намного легче, поэтому цена полиса Каско для такой ситуации обычно ниже, чем на случай хищения.

Достоинства предложения

Опытные водители уверены в своих способностях и не боятся дорожно-транспортных происшествий. Однако от кражи никто не застрахован, поэтому основными преимуществами услуги выступают:

1. Исключена вероятность потерять машину и денежные средства на возмещение потерь.

2. Расходы в 2019 году не превышают 3% от стоимости авто, что гораздо меньше, чем при утрате транспортного средства.

3. Энергогарант предлагает большой выбор страховых программ, из которых каждый подберет для себя оптимальный вариант.

4. Узнать примерную сумму растрат поможет онлайн калькулятор Каско, который выдает ориентировочный результат на основании указанных сведений.

Часто клиенты оформляют Каско в десятку, который включает комплексную защиту от хищения гибели и повреждения. С помощью такого полиса можно значительно снизить затраты в случае наступления одного из страховых событий.

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