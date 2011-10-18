Каско от угона Либерти Страхование

Стоимость полиса Каско для некоторых автовладельцев кажется завышенной, поэтому они ищут подходящий вариант путем ограничения рисков программы страхования. С этой целью можно купить Каско от угона в компании Либерти Страхование, которая позволяет защитить автомобиль только от кражи. Данный страховой полис подходит даже опытным водителям, которые совершают минимум нарушений ПДД, а также позволит уберечь новые и дорогостоящие машины.

Перечень возможностей

Либерти Страхование предлагает большой выбор страховых программ, в которых тарифы составляют 2-3% от оценочной стоимости транспортного средства. Некоторые учреждения отказываются предоставлять страховку только на случай угона по ряду причин:

данные предложения практически на 50% дешевле полных программ от хищения гибели и повреждения. Даже при условии, что вероятность утраты авто гораздо меньше, чем совершение ДТП, наступление страхового случая принесет большие убытки для организации при денежном возмещении ущерба;

Наиболее часто в 2019 году такой вариант подвергается мошенническим действиям со стороны автовладельцев. Они специально инсценируют угон, чтобы страховщики выплатили положенную сумму;

По статистике, в менее чем 50% случаев удается найти угнанную машину, поэтому компании неохотно оформляют такой вид страхования. Услуга предоставляется по высокой цене или входит в пакет с дополнительными гарантиями, которые увеличивают затраты клиента. При желании можно оформить Каско в десятку, которая подразумевает комплексную защиту автомобиля.

Последовательность действий

Среди главных преимуществ потребители отмечают приемлемую цену на покрытие всех расходов, которые возникают при полной гибели авто. Но большинство учреждений ставит определенные условия, что позволяет свести к минимуму убытки и предложить завышенную стоимость. Предварительно узнать ориентировочную сумму можно с помощью калькулятора Каско.

При обнаружении исчезновения машины, следует действовать по плану:

1. Обратиться в полицию и рассказать о проблеме.

2. Позвонить в офис страховщика и написать заявление о пропаже в отдел полиции по месту вашей регистрации.

3. Не убирать и не затаптывать место, где был припаркован транспорт, так как там могут остаться улики и следы злоумышленников.

4. Написать заявление, представить страховку и перечень необходимых документов для получения денежной компенсации.

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