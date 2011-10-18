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Каско от угона Либерти Страхование

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Стоимость полиса Каско для некоторых автовладельцев кажется завышенной, поэтому они ищут подходящий вариант путем ограничения рисков программы страхования. С этой целью можно купить Каско от угона в компании Либерти Страхование, которая позволяет защитить автомобиль только от кражи. Данный страховой полис подходит даже опытным водителям, которые совершают минимум нарушений ПДД, а также позволит уберечь новые и дорогостоящие машины.

Перечень возможностей

Либерти Страхование предлагает большой выбор страховых программ, в которых тарифы составляют 2-3% от оценочной стоимости транспортного средства. Некоторые учреждения отказываются предоставлять страховку только на случай угона по ряду причин:

  • данные предложения практически на 50% дешевле полных программ от хищения гибели и повреждения. Даже при условии, что вероятность утраты авто гораздо меньше, чем совершение ДТП, наступление страхового случая принесет большие убытки для организации при денежном возмещении ущерба;
  • Наиболее часто в 2019 году такой вариант подвергается мошенническим действиям со стороны автовладельцев. Они специально инсценируют угон, чтобы страховщики выплатили положенную сумму;
  • По статистике, в менее чем 50% случаев удается найти угнанную машину, поэтому компании неохотно оформляют такой вид страхования. Услуга предоставляется по высокой цене или входит в пакет с дополнительными гарантиями, которые увеличивают затраты клиента. При желании можно оформить Каско в десятку, которая подразумевает комплексную защиту автомобиля.

    • Последовательность действий

    Среди главных преимуществ потребители отмечают приемлемую цену на покрытие всех расходов, которые возникают при полной гибели авто. Но большинство учреждений ставит определенные условия, что позволяет свести к минимуму убытки и предложить завышенную стоимость. Предварительно узнать ориентировочную сумму можно с помощью калькулятора Каско.

    При обнаружении исчезновения машины, следует действовать по плану:

    1. Обратиться в полицию и рассказать о проблеме.

    2. Позвонить в офис страховщика и написать заявление о пропаже в отдел полиции по месту вашей регистрации.

    3. Не убирать и не затаптывать место, где был припаркован транспорт, так как там могут остаться улики и следы злоумышленников.

    4. Написать заявление, представить страховку и перечень необходимых документов для получения денежной компенсации.

    Чтобы ознакомиться со всеми действующими предложениями, можно посетить наш удобный сервис Банки.ру. Здесь представлен весь список доступных продуктов с выгодными условиями сотрудничества, а также отзывы потребителей, удобная система фильтров и другие полезные опции.

    Каско по виду