Каско от угона МАКС

Для некоторых автовладельцев стоимость полного полиса Каско кажется завышенной, поэтому они предпочитают ограничить количество рисков программы страхования и тем самым уменьшить цену на услугу. В данном случае можно купить Каско от угона в компании МАКС, который позволяет защитить автомобиль от кражи. Такой тип страхового полиса наиболее предпочтителен для опытных водителей, которые не боятся попасть в ДТП. Нередко предложение выбирают владельцы новых и дорогостоящих автомобилей.

Основные особенности

Обратившись в компании, которые предлагают большой выбор страховых программ, вы можете рассчитывать на приемлемые тарифы. Обычно они не превышают 3% от стоимости транспортного средства. Некоторые структуры отказывают в оформлении страховки только на случай угона по нескольким причинам:

Такой вариант почти вдвое дешевле стандартных предложений от хищения, гибели и повреждения транспорта. Несмотря на то, что риск утраты машины значительно ниже, чем совершение ДТП, с наступлением страхового случая убытки организации будут существенно выше;

Нередко автовладельцы используют мошеннические методы и специально инсценируют угон, чтобы получить соответствующую денежную компенсацию;

Согласно статистике, в 2019 году только в 40% угнанное транспортное средство удавалось найти, поэтому организации редко предлагают подобную услугу. Обычно цена на нее существенно поднимается или включает перечень дополнительных пунктов защиты, которые увеличивают затраты клиентов. Также можно приобрести Каско в десятку, которая предоставляет полноценную защиту авто.

Как поступить?

Среди основных достоинств такой страховки отмечают доступную цену при покрытии всех убытков, связанных с полной гибелью транспорта. Но многие учреждения ставят условия, которые позволяют минимизировать затраты и предложить завышенную стоимость. Предварительно узнать сумму страхования можно с помощью калькулятора Каско.

Как только вы обнаружили исчезновение вашего авто, следует немедленно выполнить ряд действий:

1. Позвонить в отделение полиции и сообщить о проблеме.

2. Связаться со специалистами контактного центра страховщика и написать заявление в полицию по месту регистрации.

3. Не очищать и не затаптывать место, где находилась машина, ведь там могут находиться важные улики и следы злоумышленников.

4. Для получения компенсации необходимо написать заявление, представить страховку и перечень требуемой документации.

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