Каско от угона Надежда

Чтобы купить Каско от угона в компании Надежда, следует оставить заявку на предоставление данной услуги и заранее уточнить все особенности сотрудничества. Такой страховой полис позволяет защитить автомобиль в случае угона как начинающим водителям, так и автовладельцам со стажем. Перед оформлением рассмотрите все возможные варианты, чтобы подобрать программу на выгодных условиях.

Какие нюансы?

Сегодня страховщики четко разделяют два понятия — кража и угон, однако потребители всё ещё часто их путают. Последний вариант предполагает завладение транспортным средством, независимо от того, какой марки и года производства машина. Авто просто увозят с места его нахождения.

Кража подразумевает другие цели, а именно — коммерческую выгоду от последующей перепродажи. Такие операции тщательно планируют заранее и выбирают дорогостоящие виды транспорта или практически новые с малым пробегом.

Когда в планах злоумышленников нет умысла перепродать транспорт, отыскать его намного проще. Именно поэтому стоимость полиса Каско обычно ниже, чем при защите от хищения.

Основные достоинства

Опытные водители не страхуют машины на случай ДТП, потому что они уверены в своих способностях. Если рассматривать вариант с утратой автомобиля по причине противоправных действий третьих лиц, то здесь никаких гарантий нет. Поэтому в число главных преимуществ такой страховки входят:

1. Нет риска потерять авто и деньги для возмещения ущерба.

2. Цена в 2019 году составляет до 2-3% от оценки машины, что гораздо меньше, чем при покупке нового транспорта.

3. Надежда предлагает большой выбор страховых программ и удобный сервис для каждого клиента.

4. Если хотите предварительно узнать примерную стоимость услуги, можно открыть калькулятор Каско. На основании указанных данных он рассчитает примерную сумму страховки.

Чтобы выгодно вложить свои сбережения, можно оформить Каско в десятку, которое подразумевает комплексную защиту от хищения, гибели и повреждения. Это позволит существенно снизить затраты при наступлении указанных страховых событий.

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