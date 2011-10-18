Каско от угона НСГ – Росэнерго

Сегодня редко можно отыскать предложения и купить Каско от угона в компании НСГ – Росэнерго как отдельную услугу. Зачастую такой страховой полис включен в пакет с другими видами рисками и такой комплекс носит название «полное страхование». Если оформлять полис Каско только на случай угона, то данный вариант относят к частичной страховке.

Основные моменты

При возмещении ущерба по стандартному типу страхования, сумма за угнанное транспортное средство в 2019 году будет значительно выше. Поэтому все чаще потребители выбирают Каско в десятку, что позволяет защитить автомобиль от хищения, гибели и повреждения сразу. К главным достоинствам такого варианта относят возможность получить денежную компенсацию даже при полной гибели авто.

При оформлении полиса только от кражи НСГ – Росэнерго берет невысокий процент от стоимости автомобиля — до 2%. Еще одним преимуществом выступает отсутствие требований к стажу вождения автовладельца. Предварительно узнать ориентировочную цену страховки можно с помощью онлайн калькулятора Каско.

Порядок выплат

Если вы обнаружили исчезновение транспорта, следует сразу позвонить в полицию и сообщить страховщикам. Как правило, такие организации не возмещают ущерб в течение первых двух месяцев, пока ведется расследование. По окончании данного срока уголовное дело закрывают и владельцу выдают соответствующее решение.

С полученным документом нужно обратиться за денежной компенсацией в страховую компанию. Здесь применяют следующую схему: с момента возбуждения уголовного дела автовладельцу выплачивают процент от установленной суммы. По окончании расследования остаток средств доплачивают по частям, если машина не найдена.

Главной особенностью является то, что с начала возмещения страховщик заключает с клиентом соглашение о взаимоотношениях. Согласно договору, если авто будет найдено, потребитель должен вернуть всю выплаченную сумму обратно.

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