Каско от угона СОГАЗ

Все больше автовладельцев предпочитает купить Каско от угона в компании СОГАЗ, что позволяет защитить автомобиль от возможной утраты и получить денежную компенсацию при неблагоприятном исходе. По стоимости такой страховой полис в 2019 году существенно ниже, чем страховка от хищения, ведь специалисты убеждены в высокой вероятности определения местонахождения транспортного средства.

Варианты страхования

Не менее востребована услуга Каско в десятку, которая подразумевает полноценную защиту от хищения, гибели и повреждения автомобиля. Здесь же предусмотрены гарантийные обязательства на случай угона, природных катаклизмов, наводнений, взрыва и других явлений. Стоимость полиса Каско от полной гибели превышает цену страховки только от кражи, однако позволяет обеспечить комплексную защиту на выгодных условиях.

СОГАЗ выдвигает свои условия к оформлению, в числе которых:

Высокая ценовая категория и возраст машины не более 10 лет. Если транспорт дешевый и имеет большой пробег, организация может отказать в предоставлении данной услуги;

Отсутствие повреждений. Если кузов со следами коррозии, металлическими изъянами и искажениями, то с большой вероятностью полис не дадут;

Грамотно оформленная документация. Детально проверяют страхователя и собственника авто, соответствие госномера и регистрации. При наличии недостоверной информации приобрести страховку не получится;

Противоугонная система. Чтобы ответ был положительным, желательно установить сигнализацию, блокировку и прочие виды противоугонных систем. Если еще действует гарантия от дилера, перед рассмотрением конкретной установки следует проконсультироваться со специалистом.

Узнать предварительную стоимость услуги поможет наш калькулятор Каско.

Документы

Сегодня в каждом учреждении автострахования предлагают большой выбор страховых программ. Чтобы подобрать оптимальный вариант с удобным сервисом, необходимо принести следующий перечень документации:

1. Свидетельство о госрегистрации авто.

2. ПТС.

3. Паспорт автовладельца.

4. Доверенность, если соглашение заключает доверенное лицо, а не сам собственник.

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