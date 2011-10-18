Каско от угона Тинькофф Страхование

Чтобы сэкономить на стоимости полного полиса Каско, можно ограничить количество рисков в программе страхования и купить Каско от угона в компании Тинькофф Страхование. Такой вариант позволяет защитить автомобиль только от кражи и отлично подойдет опытным автовладельцам с минимальным количеством нарушений ПДД. Нередко услугой пользуются для новых и дорогостоящих машин.

Перечень особенностей

Сегодня большинство СК предлагают большой выбор страховых программ, при этом тарифы приемлемые и составляют 2-3% от стоимости транспортного средства. Некоторые организации отказывают в оформлении страховки только на случай угона по ряду причин:

Подобные программы вдвое дешевле стандартных предложений от хищения, гибели и повреждения. Даже при том, что вероятность утраты авто значительно ниже, чем риск ДТП, с наступлением страхового случая убытки компании будут значительно больше;

в 2019 году все чаще владельцы транспорта инсценируют угон, чтобы получить положенную компенсацию от страховщика;

По статистике, только в 40% ситуаций удается отыскать угнанный автомобиль, поэтому учреждения редко предоставляют такую услугу. Если она актуальна, то обходится дороже, либо дополнена другими видами защиты, которые увеличивают цену полиса. Популярность получила также Каско в десятку, которая обеспечивает полноценную защиту транспортного средства.

Рекомендации при утрате авто

Главным преимуществом является приемлемая цена за покрытие всех расходов в случае полной гибели машины. Но при этом часто компании ставят условия, чтобы свести к минимуму свои убытки и предложить завышенную стоимость. Предварительно узнать ориентировочную сумму затрат поможет онлайн калькулятор Каско.

При обнаружении исчезновения авто необходимо придерживаться следующей схемы:

1. Позвонить в полицию и сообщить о проблеме.

2. Обратиться к страховщикам в контактный центр и написать в полиции заявление по месту проживания.

3. Не убирать и не затаптывать место преступления, там могут оставаться улики и следы.

4. Для получения денежной компенсации написать заявление и принести его в страховую организацию, захватив страховку и перечень требуемых документов.

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