Каско от угона Зетта Страхование

Купить Каско от угона в компании Зетта Страхование можно не только начинающим водителям, но и владельцам транспортного средства, которые имеют большой стаж вождения. Такой страховой полис позволяет защитить автомобиль в случае угона на выгодных условиях. Перед покупкой следует уточнить все нюансы, которые автовладельцы нередко упускают.

Основные моменты

Имеется два понятия, которые страховщики разделяют — угон и кража, но люди часто их путают. В первом случае основной целью выступает завладение имуществом. Злоумышленникам не важно, какая марка и год выпуска — транспорт спонтанно увозят с места нахождения.

Хищение практически противоположно, ведь преследует коммерческую выгоду от последующей продажи машины и всегда тщательно распланировано. Похищают обычно дорогостоящие средства, практически новые и перепродают или разбирают на запасные части.

Отыскать имущество при отсутствии коммерческой выгоды значительно легче, поэтому цена полиса Каско со страховкой от угона существенно ниже, чем от хищения.

Преимущества услуги

Водители со стажем зачастую не боятся ДТП, ведь уверены в своих способностях к вождению. А вот лишиться транспорта по причине противоправных действий третьих лиц может каждый. Поэтому к достоинствам такого предложения относят:

1. Исключен риск остаться без автомобиля и денег на возмещение потерь.

2. Цена в 2019 году не превышает 2-3% от стоимости машины, что существенно меньше, чем при утрате транспортного средства.

3. Зетта Страхование предлагает большой выбор страховых программ и удобный сервис.

4. Чтобы заранее рассчитать примерные расходы, можно воспользоваться калькулятором Каско и подобрать оптимальный вариант.

Нередко клиентам предлагают оформить Каско в десятку, что подразумевает совокупную защиту авто от хищения гибели и повреждения. Приобретение такого полиса существенно снижает затраты при наступлении одного из указанных событий.

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