Купить мини Каско

Страховые компании предлагают своим клиентам разнообразные продукты, различные по стоимости и своему функционалу. В существующем разнообразии предложений нужно разобраться, если вы хотите найти вариант с наиболее подходящими условиями. В том числе, стоит поинтересоваться, что такое мини Каско и каковы его отличия от базового страхового продукта.

В 2019 году вы можете купить полис добровольного страхования по более привлекательной цене, но с меньшим покрытием в части рисков. Этот продукт не так давно появился на российском рынке, но уже успел стать достаточно востребованным. Он служит своеобразным дополнением к ОСАГО и позволяет при возникновении дорожно-транспортного происшествия получать бонусную компенсацию расходов. Владельцу такого свидетельства удается избежать проблем.



Цена полиса зависит от условий и правил выбранной программы страхования. Потребитель имеет право самостоятельно определить наиболее важные для себя виды рисков, которые будет покрывать страховка. Таким образом, он сможет «отрегулировать» стоимость свидетельства, исходя из своих финансовых возможностей, и оформить полис на самых выгодных условиях.

Данная страховка имеет свои преимущества и недостатки. К её плюсам относятся:

максимальный процент компенсации расходов; минимальные вложения; быстрые выплаты при возникновении страхового случая.

Среди недостатков можно выделить следующие особенности:

автомобиль нельзя застраховать от таких видов риска, как взрывы, катастрофы техногенного характера, пожары, стихийные бедствия, возгорания; если транспортному средству нанесен ущерб, и оно не подлежит восстановлению, процент покрытия составит не более 75 % от его стоимости; выплаты положены только в том случае, если виновником ДТП является другое лицо.

Перед заключением договора страхования потребителю следует уделить особое внимание этому документу. Стоит изучить все его пункты, не упустив ни малейшей детали. Так автовладельцу удастся избежать неприятных сюрпризов в дальнейшем и оформить страховку таким образом, чтобы все ее параметры соответствовали заявленным требованиям.

