Мини Каско Абсолют Страхование

Тем, кто хочет купить мини-Каско от компании Абсолют Страхование, стоит ознакомиться с подробными правилами такого страхования и его отличиями от традиционных программ. Сокращенные антикризисные пакеты услуг набирают популярность благодаря уменьшенной цене полиса, при правильном подборе условий они будут выгодными для широкого круга клиентов. Они позволяют не переплачивать за ненужные услуги, но гарантированно получить компенсацию при наступлении определенного страхового случая. С помощью калькулятора можно заранее рассчитать стоимость полиса.

Отличия и особенности таких программ

Мини-страховка — что это такое, и кому она подойдет? Ключевое отличие такого страхования — уменьшенное количество рисков в обмен на сниженную цену. Автовладелец самостоятельно выбирает, от каких угроз стоит защитить автомобиль, обычно их количество не превышает 1-2. Это угон, кража, столкновение, повреждение определенных компонентов кузова и т. д. Однако полис уже не защитит от пожара, взрыва, падения дерева или хулиганских действий посторонних лиц.

У этого варианта автострахования следующие правила:

Клиент выбирает риски, а страховщик определяет условия, при которых несчастный случай считается страховым. К примеру, если застрахованное лицо стало виновником аварии, компенсация уже не выплачивается.

Устанавливается франшиза. При полном уничтожении транспортного средства выдается не полная стоимость, а установленная договором часть. При причинении незначительного ущерба водитель самостоятельно оплачивает ремонт.

Затраты на покупку могут быть на 60 % меньше, чем по стандартным программам. Это базовая причина популярности предложений.

Оформить соглашение могут владельцы российских автомобилей и иномарок, однако устанавливаются возрастные ограничения. Не страхуются отечественные авто старше 5 лет.

Параметры определения затрат

Расчет стоимости можно провести заранее, для предварительной оценки воспользуйтесь калькулятором. В нем указывается информация о застрахованном транспортном средстве и о водителе, а также об иных гражданах, которые будут допущены к управлению. Чем выше опасность, тем дороже страховка, можно предварительно рассчитать выгоду клиента.

Если вы годами не попадаете в аварии и оберегаете машину от угона, не платите лишнее за автострахование. Выберите минимальный вариант, и он окажется наиболее удобным.