Мини Каско АльфаСтрахование

Если вы хотите застраховать машину и купить мини-Каско от компании АльфаСтрахование, на сайте Banki.ru можно отправить заявку онлайн. Сервис предоставляет только проверенную актуальную информацию, а также позволяет рассчитать стоимость взносов и компенсации. Минимальный пакет — отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить и при этом уверен в своих навыках вождения. Водителям с опытом нет смысла переплачивать за большое количество рисков.

Основные нюансы страхования

Владение транспортным средством — большая ответственность. На дороге всегда много рисков, поэтому даже опытные автовладельцы стараются защититься от них. О том, как работает Каско и что это, знают все, но при этом такой полис обойдется очень дорого водителю. В связи с невысокой ценой полиса большой популярностью пользуется мини-страховка.

При покупке минимального пакета нужно помнить о следующих особенностях:

Правила не допускают страхование поврежденных автомобилей. Но подержанные авто в хорошем состоянии компания пропускает.

При подобном страховании необходимо учитывать размер франшизы. Он может составлять определенный процент от ущерба или фиксированную сумму.

В случае серьезных повреждений, не позволяющих восстановить машину, страховщик выплатит не более 75 % от ее цены.

Водитель может сам выбрать список рисков, но в него нельзя включать взрывы, природные катаклизмы.

Чтобы получить компенсацию, владелец авто должен быть невиновен в ДТП и предоставить заключение эксперта, это подтверждающее.

Цена такого пакета обойдется примерно на 50 % дешевле стандартного. Условия можно обговорить и подобрать индивидуально, но это будет влиять на стоимость. Не принимаются автомобили, которые участвуют в спортивных соревнованиях или являются средством частного извоза.

Возможности сервиса

Удобный калькулятор позволить провести расчет стоимости всей услуги. Однако это приблизительные данные, которые помогут сориентироваться в подборе вариантов.

С помощью Banki.ru клиент может:

Узнать новую информацию по теме;

Рассчитать размер затрат и премий;

Заполнить анкету и отправить ее страховщику через интернет.

Чтобы оформить страховку, нужно предоставить документы: паспорт и водительские права собственника, техпаспорт на машину, свидетельство о постановке ее на учет, договор купли-продажи. Стоит помнить, что услуга предоставляется только непосредственному собственнику или доверенному лицу при наличии официальной доверенности.