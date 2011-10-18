Россия
Вход
Поиск

Мини Каско ЭРГО

Читайте дальше

Если вы не знаете, где купить мини-Каско от компании ЭРГО, зайдите на сайт Banki.ru. Удобный сервис предоставляет всю необходимую информацию по теме, а также позволяет рассчитать стоимость взносов и выплат при наступлении страхового случая. Мини-страховка пользуется большой популярностью у страхователей, потому что она имеет более низкую цену и позволяет экономить на страховании.

Условия и требования

Страхование Каско известно многим автомобилистам, но позволить себе его может не каждый в связи с достаточно высокой ценой полиса. С целью экономии был разработан «урезанный» вариант, подразумевающий лишь отдельные риски, которые выбираются страховым лицом. Для опытных водителей это оптимальный бюджетный вариант, позволяющий застраховать машину.

Минимальный пакет Каско — что это и в чем его особенности? При заключении договора стоит учитывать следующие нюансы:

  • Правила допускают наличие 1-2 рисок в списке. Они оговариваются со страховщиком заранее. Если страховое лицо хочет дополнить перечень, цена увеличивается.
  • Как правило, оговаривается угон или ущерб. Во втором случае клиент получает направление на ремонт. Выплаты наличными возможны только при серьезном повреждении авто, в результате которого его нельзя восстановить. Организация выплатит сумму до 75 % от всей стоимости машины.
  • Компании используют франшизы, которые ограничивают размер премии. Например, франшиза может составлять 40 %, то есть при ДТП или угоне будет возмещено только 40 % общего ущерба.

    • К транспортному средству предъявляются определенные требования. Страхуются обычно только новые машины, возраст которых не превышает 5-7 лет. Может понадобиться оценочная экспертиза.

    Как узнать стоимость и получить полис?

    На сайте присутствует удобный онлайн-калькулятор, позволяющий произвести расчет стоимости. Чтобы рассчитать приблизительную сумму, введите параметры машины и укажите ее примерную цену.

    Оформить полис можно через интернет. Клиент заполняет небольшую анкету и отправляет ее страховщику. Для заключения и подписания договора требуется помощь консультанта. Необходимо предоставить все имеющиеся документы на автомобиль (техпаспорт, свидетельство о постановке на учет, договор купли-продажи), а также водительские права и паспорт самого владельца. Стоит помнить, что сделка заключается только с собственником машины или лицом, имеющим нотариально заверенную доверенность.