Мини Каско ЭРГО

Если вы не знаете, где купить мини-Каско от компании ЭРГО, зайдите на сайт Banki.ru. Удобный сервис предоставляет всю необходимую информацию по теме, а также позволяет рассчитать стоимость взносов и выплат при наступлении страхового случая. Мини-страховка пользуется большой популярностью у страхователей, потому что она имеет более низкую цену и позволяет экономить на страховании.

Условия и требования

Страхование Каско известно многим автомобилистам, но позволить себе его может не каждый в связи с достаточно высокой ценой полиса. С целью экономии был разработан «урезанный» вариант, подразумевающий лишь отдельные риски, которые выбираются страховым лицом. Для опытных водителей это оптимальный бюджетный вариант, позволяющий застраховать машину.

Минимальный пакет Каско — что это и в чем его особенности? При заключении договора стоит учитывать следующие нюансы:

Правила допускают наличие 1-2 рисок в списке. Они оговариваются со страховщиком заранее. Если страховое лицо хочет дополнить перечень, цена увеличивается.

Как правило, оговаривается угон или ущерб. Во втором случае клиент получает направление на ремонт. Выплаты наличными возможны только при серьезном повреждении авто, в результате которого его нельзя восстановить. Организация выплатит сумму до 75 % от всей стоимости машины.

Компании используют франшизы, которые ограничивают размер премии. Например, франшиза может составлять 40 %, то есть при ДТП или угоне будет возмещено только 40 % общего ущерба.

К транспортному средству предъявляются определенные требования. Страхуются обычно только новые машины, возраст которых не превышает 5-7 лет. Может понадобиться оценочная экспертиза.

Как узнать стоимость и получить полис?

На сайте присутствует удобный онлайн-калькулятор, позволяющий произвести расчет стоимости. Чтобы рассчитать приблизительную сумму, введите параметры машины и укажите ее примерную цену.

Оформить полис можно через интернет. Клиент заполняет небольшую анкету и отправляет ее страховщику. Для заключения и подписания договора требуется помощь консультанта. Необходимо предоставить все имеющиеся документы на автомобиль (техпаспорт, свидетельство о постановке на учет, договор купли-продажи), а также водительские права и паспорт самого владельца. Стоит помнить, что сделка заключается только с собственником машины или лицом, имеющим нотариально заверенную доверенность.