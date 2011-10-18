Мини Каско Гелиос

Если вы хотите купить мини-Каско от компании Гелиос, стоит предварительно разобраться, что это, и рассчитать стоимость мини-страховки. Многие организации на российском страховом рынке начали предлагать клиентам антикризисные продукты с уменьшенной ценой полиса, однако за это приходится платить сокращением возможностей для получения компенсации после аварии или другого неприятного случая. Однако при правильном выборе такие программы могут оказаться выгодным решением — это возможность сэкономить за счет отсутствия ненужных услуг.

Характерные особенности, плюсы и минусы

Правила минимального страхования отличаются от стандартных программ не только более доступной ценой. Автовладелец должен внимательно изучить договор и убедиться, что предлагаемые условия действительно окажутся выгодными и полезными. Снижение стоимости может быть обусловлено следующими факторами:

Сокращение количества рисков. Это значит, что купленный полис будет защищать только от угона, кражи или аварии, но не от стихийных бедствий и других опасных факторов. Чем больше шанс наступления страхового случая, тем больше потребуется заплатить.

Различные варианты франшизы. Она предполагает, что при причинении небольшого ущерба водитель оплачивает ремонт самостоятельно, а при полном уничтожении транспортного средства выдается часть компенсации.

Дополнительные факторы для выдачи денег. Рассчитывать на выплату можно только при их соблюдении. Например, если машину угнали из-за того, что владелец забыл включить сигнализацию, компенсацию он не получит.

Невозможность получения средств, если авария возникла по вине застрахованного лица.

Оформить такое соглашение выгодно опытным автомобилистам, которые заботятся о сохранности своего имущества и крайне редко становятся участниками ДТП.

Параметры расчета затрат

Расчет стоимости строится на основе нескольких факторов. Это марка и модель транспортного средства, срок его эксплуатации и техническое состояние, водительский стаж, количество допущенных к управлению лиц и прочие условия.

Чтобы рассчитать предстоящие траты, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте Banki.ru. Это позволит заранее оценить возможные расходы и принять решение. Перед подписанием необходимо внимательно прочитать контракт и прояснить все необходимые вопросы со страховым агентом.