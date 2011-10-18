Мини Каско Ингосстрах

Если вам нужно купить мини-Каско от компании Ингосстрах, Banki.ru предлагает воспользоваться удобным сервисом. На сайте можно рассчитать стоимость выплат с помощью онлайн-калькулятора, оформить заявку быстро и без проблем. Мини-страховка — отличный способ сэкономить деньги. Не все знают, что это и как его использовать. Водитель заключает договор, в котором прописываются конкретные риски в ограниченном количестве. Только в этих случаях будет действовать страховка.

Особенности услуги

В связи с высокой ценой полиса Каско приобретать его стремятся не все автовладельцы. Водители, имеющие определенный опыт вождения, умеют предотвращать возникновение опасных ситуаций на дороге. Чтобы сэкономить средства, рекомендуется мини-Каско. При данном страховании возможны следующие моменты:

Наличие франшизы. Этот пункт подразумевает, что при повреждении или угоне машины владелец получает часть денег. Остальное он оплачивает самостоятельно. Процент франшизы оговаривается заранее.

Ограничение рисков. Существуют определенные правила, которые допускают наличие только 1-2 страховых случаев. Это может быть кража, угон, ДТП и т. д. При их наступлении автовладелец получит премию в заранее оговоренном размере.

Выплаты только при невиновности страхового лица. Часто возмещение производится только при доказанной невиновности водителя. Иначе собственник автомобиля самостоятельно оплачивает все траты.

Страхование конкретных элементов автомобиля. Чтобы сократить цену, рекомендуется страховать только стекла, отдельные кузовные элементы.

Это не полный список. Каждая организация может изменять его или дополнять.

Возможности сервиса

Для оформления заявки, достаточно зайти на сайт и заполнить небольшую анкету. Чем больше данных указано, тем подробнее будут расчеты. Собственник авто указывает его марку, модель, год выпуска и другие особенности. На сайте клиент имеет возможность:

Просмотреть информацию по теме;

Узнать сумму премий и взносов;

Заполнить анкету и отправить ее.

Чтобы рассчитать суммы, воспользуйтесь калькулятором. Расчет стоимости позволит определить приблизительные цифры. Узнать точнее цены и условия можно по телефону или в момент подписания договора.

Оформление требует предоставления ряда документов: паспорт собственника, техпаспорт, свидетельство о постановке машины на учет, договор купли-продажи, водительские права, заключение оценочной компании (если транспортному средству более 3 лет).