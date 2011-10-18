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Мини Каско Ингосстрах

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Если вам нужно купить мини-Каско от компании Ингосстрах, Banki.ru предлагает воспользоваться удобным сервисом. На сайте можно рассчитать стоимость выплат с помощью онлайн-калькулятора, оформить заявку быстро и без проблем. Мини-страховка — отличный способ сэкономить деньги. Не все знают, что это и как его использовать. Водитель заключает договор, в котором прописываются конкретные риски в ограниченном количестве. Только в этих случаях будет действовать страховка.

Особенности услуги

В связи с высокой ценой полиса Каско приобретать его стремятся не все автовладельцы. Водители, имеющие определенный опыт вождения, умеют предотвращать возникновение опасных ситуаций на дороге. Чтобы сэкономить средства, рекомендуется мини-Каско. При данном страховании возможны следующие моменты:

  • Наличие франшизы. Этот пункт подразумевает, что при повреждении или угоне машины владелец получает часть денег. Остальное он оплачивает самостоятельно. Процент франшизы оговаривается заранее.
  • Ограничение рисков. Существуют определенные правила, которые допускают наличие только 1-2 страховых случаев. Это может быть кража, угон, ДТП и т. д. При их наступлении автовладелец получит премию в заранее оговоренном размере.
  • Выплаты только при невиновности страхового лица. Часто возмещение производится только при доказанной невиновности водителя. Иначе собственник автомобиля самостоятельно оплачивает все траты.
  • Страхование конкретных элементов автомобиля. Чтобы сократить цену, рекомендуется страховать только стекла, отдельные кузовные элементы.

    • Это не полный список. Каждая организация может изменять его или дополнять.

    Возможности сервиса

    Для оформления заявки, достаточно зайти на сайт и заполнить небольшую анкету. Чем больше данных указано, тем подробнее будут расчеты. Собственник авто указывает его марку, модель, год выпуска и другие особенности. На сайте клиент имеет возможность:

  • Просмотреть информацию по теме;
  • Узнать сумму премий и взносов;
  • Заполнить анкету и отправить ее.

    • Чтобы рассчитать суммы, воспользуйтесь калькулятором. Расчет стоимости позволит определить приблизительные цифры. Узнать точнее цены и условия можно по телефону или в момент подписания договора.

    Оформление требует предоставления ряда документов: паспорт собственника, техпаспорт, свидетельство о постановке машины на учет, договор купли-продажи, водительские права, заключение оценочной компании (если транспортному средству более 3 лет).