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Мини Каско Энергогарант

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Чтобы выгодно купить мини-Каско от компании Энергогарант, узнайте подробные правила автострахования и цену полиса с помощью сайта Banki.ru. Многие водители ищут способы сэкономить на страховке и свести траты к минимуму: компании идут навстречу и предлагают экономичные программы с ограниченным набором возможностей. Это способ потратить меньше, но гарантировать автомобилю защиту от неожиданных неприятных ситуаций: кражи, угона, причинения ущерба во время аварии.

Особенности и отличия экономичного страхования

Мини-страховка — что это и в чем ее отличия от стандартного пакета услуг? Такие программы представляют собой урезанный вариант стандартной страховки: автомобиль получает защиту только от некоторых рисков, которые водитель самостоятельно выбирает из предложенного списка. Это может быть угон, хулиганские действия третьих лиц, столкновение и т. д.: количество выбранных рисков влияет на расчет стоимости.

У такого страхования есть еще несколько особенностей:

  • Сниженная цена. Она может достигать 40-50 % первоначальной стоимости.
  • Уменьшенный размер возмещения и наличие франшизы. К примеру, организация может компенсировать только 40 % причиненного транспорту ущерба в результате наступления страхового случая.
  • Невозможность получения выплаты, если авария произошла по вине самого владельца имущества. Такие предложения выгодны для опытных автовладельцев, которые крайне редко становятся участниками ДТП.
  • Наличие дополнительных условий. Например, компенсация после угона выплачивается, если машина была угнана с охраняемой стоянки. Если же водитель оставил ее во дворе, а транспортное средство украли, в выдаче денег ему будет отказано.

    • Оформить минимальное страхование стоит тем, кто и так максимально защитил имущество от возможных происшествий. Нет смысла переплачивать за страховку крупную сумму, но и нельзя оставлять машину без защиты.

    Помощь при выборе предложения

    Чтобы рассчитать стоимость выдачи полиса, используйте программу-калькулятор на сайте Banki.ru. Для расчета укажите марку, модель машины, год выпуска и другие необходимые данные, на их основании можно рассчитать приблизительную величину страховой премии. Точное значение вы получите при оформлении договора: стоит внимательно ознакомиться со всеми условиями и прояснить непонятные суммы с менеджером организации. Это позволит избежать проблем с получением положенной выплаты.