Мини Каско Энергогарант

Чтобы выгодно купить мини-Каско от компании Энергогарант, узнайте подробные правила автострахования и цену полиса с помощью сайта Banki.ru. Многие водители ищут способы сэкономить на страховке и свести траты к минимуму: компании идут навстречу и предлагают экономичные программы с ограниченным набором возможностей. Это способ потратить меньше, но гарантировать автомобилю защиту от неожиданных неприятных ситуаций: кражи, угона, причинения ущерба во время аварии.

Особенности и отличия экономичного страхования

Мини-страховка — что это и в чем ее отличия от стандартного пакета услуг? Такие программы представляют собой урезанный вариант стандартной страховки: автомобиль получает защиту только от некоторых рисков, которые водитель самостоятельно выбирает из предложенного списка. Это может быть угон, хулиганские действия третьих лиц, столкновение и т. д.: количество выбранных рисков влияет на расчет стоимости.

У такого страхования есть еще несколько особенностей:

Сниженная цена. Она может достигать 40-50 % первоначальной стоимости.

Уменьшенный размер возмещения и наличие франшизы. К примеру, организация может компенсировать только 40 % причиненного транспорту ущерба в результате наступления страхового случая.

Невозможность получения выплаты, если авария произошла по вине самого владельца имущества. Такие предложения выгодны для опытных автовладельцев, которые крайне редко становятся участниками ДТП.

Наличие дополнительных условий. Например, компенсация после угона выплачивается, если машина была угнана с охраняемой стоянки. Если же водитель оставил ее во дворе, а транспортное средство украли, в выдаче денег ему будет отказано.

Оформить минимальное страхование стоит тем, кто и так максимально защитил имущество от возможных происшествий. Нет смысла переплачивать за страховку крупную сумму, но и нельзя оставлять машину без защиты.

Помощь при выборе предложения

Чтобы рассчитать стоимость выдачи полиса, используйте программу-калькулятор на сайте Banki.ru. Для расчета укажите марку, модель машины, год выпуска и другие необходимые данные, на их основании можно рассчитать приблизительную величину страховой премии. Точное значение вы получите при оформлении договора: стоит внимательно ознакомиться со всеми условиями и прояснить непонятные суммы с менеджером организации. Это позволит избежать проблем с получением положенной выплаты.