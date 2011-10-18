Мини Каско Либерти Страхование

Тем, кому требуется купить мини-Каско от компании Либерти Страхование, поможет портал Banki.ru. Здесь можно заполнить анкету, просмотреть информацию по теме, а также рассчитать стоимость взносов и премий. Мини-страховка — лучший способ застраховать автомобиль для тех, кто ищет бюджетный вариант.

Основные преимущества

Многие слышали о Каско, знают, что это и когда используется. Однако в связи с высокой ценой полиса позволить себе стандартный пакет его могут не все. Мини-Каско является более экономичным решением. Опытные водители выбирают пару наиболее вероятных рисков и включают их в собственный список. Среди положительных моментов подобного страхования выделяют:

Экономию денежных средств. Цена на 40-50 процентов ниже, чем у полного страхования. Это отличный вариант экономии.

Возможность выбрать перечень рисков. Правила подразумевают наличие лишь 1-2 страховых случаев, при наступлении которых полагается компенсация. Чаще всего это либо ущерб, либо угон. Но клиент самостоятельно определяет, какие именно случаи он хочет включить.

Лояльные требования к авто. В отличие от стандартного пакета, где страхуются только новые машины, данная услуга рассматривает даже подержанные авто и машины старше 5 лет. Но требуется предварительно пройти экспертизу.

Выгодные условия. Договор может заключать различные нюансы. Автовладелец заранее обговаривает пункт и виновности или невиновности застрахованного лица. Условия подбираются индивидуально для каждого заказчика, но в большинстве случаев возмещение ущерба производится только, если виновником является другое лицо.

Подобный пакет исключает такие риски, как взрыв авто, пожар, стихийное бедствие. Если транспорт не подлежит восстановлению, компенсация составляет до 75 % от его цены.

Оформление полиса

На сайте присутствует онлайн-калькулятор, с помощью которого можно произвести расчет стоимости. Это позволит рассчитать приблизительные затраты. Для уточнения введите параметры транспортного средства: марку, модель, год выпуска и примерную стоимость. Чтобы узнать точнее все детали, обратитесь к менеджерам компании. Оформить страховку можно быстро через интернет. На сайте заполняется небольшая анкета и отправляется страховщикам. Для заключения договора требуется ряд документов:

Паспорт водителя;

Техпаспорт;

Водительские права;

Свидетельство о регистрации транспорта;

Договор купли-продажи.

Этот список может дополняться. Оригиналы бумаг клиент высылает почтой или приносит самостоятельно в офис, где и проводится заключение сделки.