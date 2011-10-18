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Мини Каско Либерти Страхование

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Тем, кому требуется купить мини-Каско от компании Либерти Страхование, поможет портал Banki.ru. Здесь можно заполнить анкету, просмотреть информацию по теме, а также рассчитать стоимость взносов и премий. Мини-страховка — лучший способ застраховать автомобиль для тех, кто ищет бюджетный вариант.

Основные преимущества

Многие слышали о Каско, знают, что это и когда используется. Однако в связи с высокой ценой полиса позволить себе стандартный пакет его могут не все. Мини-Каско является более экономичным решением. Опытные водители выбирают пару наиболее вероятных рисков и включают их в собственный список. Среди положительных моментов подобного страхования выделяют:

  • Экономию денежных средств. Цена на 40-50 процентов ниже, чем у полного страхования. Это отличный вариант экономии.
  • Возможность выбрать перечень рисков. Правила подразумевают наличие лишь 1-2 страховых случаев, при наступлении которых полагается компенсация. Чаще всего это либо ущерб, либо угон. Но клиент самостоятельно определяет, какие именно случаи он хочет включить.
  • Лояльные требования к авто. В отличие от стандартного пакета, где страхуются только новые машины, данная услуга рассматривает даже подержанные авто и машины старше 5 лет. Но требуется предварительно пройти экспертизу.
  • Выгодные условия. Договор может заключать различные нюансы. Автовладелец заранее обговаривает пункт и виновности или невиновности застрахованного лица. Условия подбираются индивидуально для каждого заказчика, но в большинстве случаев возмещение ущерба производится только, если виновником является другое лицо.

    • Подобный пакет исключает такие риски, как взрыв авто, пожар, стихийное бедствие. Если транспорт не подлежит восстановлению, компенсация составляет до 75 % от его цены.

    Оформление полиса

    На сайте присутствует онлайн-калькулятор, с помощью которого можно произвести расчет стоимости. Это позволит рассчитать приблизительные затраты. Для уточнения введите параметры транспортного средства: марку, модель, год выпуска и примерную стоимость. Чтобы узнать точнее все детали, обратитесь к менеджерам компании. Оформить страховку можно быстро через интернет. На сайте заполняется небольшая анкета и отправляется страховщикам. Для заключения договора требуется ряд документов:

  • Паспорт водителя;
  • Техпаспорт;
  • Водительские права;
  • Свидетельство о регистрации транспорта;
  • Договор купли-продажи.

    • Этот список может дополняться. Оригиналы бумаг клиент высылает почтой или приносит самостоятельно в офис, где и проводится заключение сделки.