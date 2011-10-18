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Мини Каско МАКС

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Все больше владельцев ищут возможность купить мини-Каско от компании МАКС — что это, и в чем отличие таких программ от стандартного страхования? Мини-страховка стала востребованным антикризисным продуктом на рынке — такой полис можно приобрести значительно дешевле, но при этом ограничиваются возможности для выплаты компенсации. Сниженная цена полиса неизбежно приводит к урезанию продукта: это нужно учитывать перед выбором предложения и подписанием договора.

Отличительные черты и правила выбора

От стандартного автострахования урезанный вариант отливается ценой полиса — она может составлять всего 40 % от первоначального значения. Такие программы вызывают интерес владельцев почти новых автомобилей и опытных водителей, которые редко сталкиваются с авариями, поломками и другими неприятными ситуациями. Поскольку шанс наступления страхового случая минимален, нет необходимости переплачивать и тратить крупные суммы.

От обычных программ мини-страхование отличается следующими особенностями:

  • Ограниченное число рисков в договоре. Клиенту предстоит выбрать наиболее вероятные угрозы — это угон, кража, попадание в ДТП, хулиганские действия посторонних. При этом заключенное соглашение уже не будет защищать от взрывов, пожаров, стихийных бедствий и прочего.
  • Франшиза. Если возник страховой случай, и машина была уничтожена. Владелец получит неполную компенсацию причиненного ущерба. Если же ущерб ниже установленного порога, ремонт придется делать самостоятельно.
  • Выдача положенной суммы, только если застрахованное лицо не является виновником происшествия.
  • Дополнительные условия в контракте. К примеру, может быть указано, что страховка от угона не действует, если машина не оснащена сигнализацией.

    • Как рассчитать траты и не ошибиться при подборе?

    Чтобы рассчитать стоимость такого страхового продукта, перед тем как оформить договор, воспользуйтесь программой-калькулятором. Расчет стоимости проводится на основе стандартных показателей: марки и модели транспортного средства, пробега, технического состояния, года выпуска и прочих.

    Чтобы подробнее ознакомиться с правилами и рассчитать предстоящие затраты, изучите подробную информацию на сайте Banki.ru. Это позволит найти оптимальный способ защитить свое имущество, но при этом не допустить чрезмерных затрат на ненужные услуги.