Мини Каско МАКС

Все больше владельцев ищут возможность купить мини-Каско от компании МАКС — что это, и в чем отличие таких программ от стандартного страхования? Мини-страховка стала востребованным антикризисным продуктом на рынке — такой полис можно приобрести значительно дешевле, но при этом ограничиваются возможности для выплаты компенсации. Сниженная цена полиса неизбежно приводит к урезанию продукта: это нужно учитывать перед выбором предложения и подписанием договора.

Отличительные черты и правила выбора

От стандартного автострахования урезанный вариант отливается ценой полиса — она может составлять всего 40 % от первоначального значения. Такие программы вызывают интерес владельцев почти новых автомобилей и опытных водителей, которые редко сталкиваются с авариями, поломками и другими неприятными ситуациями. Поскольку шанс наступления страхового случая минимален, нет необходимости переплачивать и тратить крупные суммы.

От обычных программ мини-страхование отличается следующими особенностями:

Ограниченное число рисков в договоре. Клиенту предстоит выбрать наиболее вероятные угрозы — это угон, кража, попадание в ДТП, хулиганские действия посторонних. При этом заключенное соглашение уже не будет защищать от взрывов, пожаров, стихийных бедствий и прочего.

Франшиза. Если возник страховой случай, и машина была уничтожена. Владелец получит неполную компенсацию причиненного ущерба. Если же ущерб ниже установленного порога, ремонт придется делать самостоятельно.

Выдача положенной суммы, только если застрахованное лицо не является виновником происшествия.

Дополнительные условия в контракте. К примеру, может быть указано, что страховка от угона не действует, если машина не оснащена сигнализацией.

Как рассчитать траты и не ошибиться при подборе?

Чтобы рассчитать стоимость такого страхового продукта, перед тем как оформить договор, воспользуйтесь программой-калькулятором. Расчет стоимости проводится на основе стандартных показателей: марки и модели транспортного средства, пробега, технического состояния, года выпуска и прочих.

Чтобы подробнее ознакомиться с правилами и рассчитать предстоящие затраты, изучите подробную информацию на сайте Banki.ru. Это позволит найти оптимальный способ защитить свое имущество, но при этом не допустить чрезмерных затрат на ненужные услуги.