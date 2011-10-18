Мини Каско Надежда

Купить мини-Каско от компании Надежда — выгодный способ потратить меньше на страховые услуги, но при этом получить защиту для транспортного средства. Все больше организаций предлагают клиентам мини-страховку — специальные программы с сокращенной ценой полиса и урезанными возможностями для выдачи компенсаций. Что это, и насколько такой вариант окажется выгодным? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в отличительных особенностях программ.

Особенности и набор возможностей

Минимальное страхование — это программы, ориентированные на опытных автовладельцев, которые практически никогда не попадают в ДТП и тщательно оберегают свое имущество от угона или кражи. Им нет смысла приобретать полис с полным набором рисков и платить за него крупную сумму, так как шанс наступления страхового случая минимален. Однако предугадать все случайности невозможно, поэтому совсем оставлять машину без защиты тоже нельзя. Решение проблемы — оформить минимальную страховку со следующими правилами:

Стоимость — от 40 % первоначальной базовой цены. Это выгодно и удобно, если вы не хотите переплачивать.

Небольшое количество прописанных в соглашении рисков. Можно застраховать отдельные детали кузова от повреждения при столкновении или выбрать только угон и кражу.

Дополнительные факторы. В договоре детально прописывается, когда выплаты не полагаются. Например, это оставление машины на неохраняемой стоянке или вина самого клиента в дорожной аварии.

Франшиза. Она предполагает выдачу только части компенсации после повреждения авто либо установление минимального порога ущерба.

Расчет стоимости основывается на персональном подборе возможностей. Чем больше их указано в договоре, тем дороже окажется предложение.

Помощь при подсчетах и выборе предложения

Рассчитать стоимость автострахования и выбрать подходящий вариант поможет программа-калькулятор на сайте Banki.ru. В ней необходимо указать основные параметры автомобиля, количество лиц, допускаемых к управлению, и их водительский стаж. На основании этих факторов можно рассчитать приблизительный размер страховой премии, точную сумму вы узнаете непосредственно при заключении контракта с компанией.

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