Мини Каско НСГ – Росэнерго

Каско представляет собой добровольное страхование транспортного средства. Купить мини-Каско от компании НСГ – Росэнерго можно с помощью сервиса Banki.ru. Сайт предоставляет достоверную информацию по теме и позволяет воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы рассчитать стоимость затрат и премий. Если автовладелец имеет определенный опыт вождения и уверен в себе, не обязательно покупать полный пакет услуг страхования. Мини-Каско позволяет экономить и при этом защищать себя от непредвиденных трат.

Основные преимущества

О том, как действует Каско и что это, знает каждый водитель, но в связи с немалой ценой полиса приобретать стандартный пакет стремятся не все. При мини-страховании можно сэкономить, а также защититься от финансовых рисков.

Мини-страховка имеет множество положительных моментов:

Собственник транспортного средства самостоятельно выбирает те риски, от которых он хочет застраховаться. Обычно их 1-2. В этот список не вносится взрыв, самовозгорание, повреждения после стихийных бедствий, вред от действий коммунальных служб.

При полной утрате или сильном повреждении машины можно получить до 75 % всего ущерба.

Страховщик оплачивает также эвакуацию транспорта.

Стоимость минимального пакета намного дешевле стандартного.

Застраховать можно как новый, так и подержанный автомобиль. Однако желательно, чтобы его возраст не превышал 5 лет.

Приобрести полис можно быстро и просто.

Компания выдвигает свои правила, но условия могут подбираться индивидуально. Например, заранее обговаривается размер франшизы, которая подразумевает разделение ответственности при наступлении страхового случая. В договоре указывается, какой процент ущерба платит владелец, а какой — страховщик. Также франшиза может представлять собой фиксированную сумму.

Как оформить заявку?

Рассчитать размер выплат и взносов можно на сайте. Расчет стоимости с помощью калькулятора приблизительный. Чем больше параметров указать (модель, марка, год выпуска и т. д.), тем точнее будут расчеты. Для получения дополнительной и более подробной информации нужно обращаться к работникам организации.

Чтобы оформить страховку, нужно заполнить небольшую анкету, заполнить все пункты, указав свои данные, и отправить ее через интернет страховщику. Для заключения договора требуется предоставить паспорт, водительские права и все имеющиеся бумаги на машину.