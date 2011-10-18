Мини Каско Согласие

Если вы хотите купить мини-Каско от компании Согласие, воспользуйтесь удобным сервисом Banki.ru. Как работает Каско, что это и для чего требуется, знают многие. Однако в связи с немалой ценой полиса некоторые автовладельцы отказываются от ее оформления. Более упрощенным и доступным вариантом является мини-страховка. Она имеет свои нюансы и позволяет значительно сократить расходы. Многие организации предлагают ограниченное количество страховых рисков, используют франшизу, благодаря которой в случае наступления страхового случая клиент получает лишь определенную часть от требуемой суммы.

Информация о страховании

Каждый водитель задумывается о том, какие происшествия на дороге чаще приводят к проблемам. Получать страховой полис с ограниченным числом рисков выгодно опытным автомобилистам. При страховании обязательно учитывается возраст, модель и состояние транспорта. Данная услуга имеет ряд особенностей:

Цена значительно меньше, чем при стандартном пакете. Можно сэкономить до 50 % на выплатах.

Водитель самостоятельно выбирает перечень рисков. В договоре могут указываться ДТП, угон, разбой и прочие случаи. Чем шире список, тем выше цена.

Страховщик предоставляет франшизу по Каско. В договоре прописывается сумма, которая выплачивается при ущербе, в виде процентов. Например, 40 % ущерба. Остальное платит автомобилист самостоятельно.

Такой пакет предоставляется только собственникам транспортного средства.

Существуют определенные правила, которые нужно учитывать. Расчет стоимости проводится с учетом следующих параметров: марка, модель, год выпуска автомобиля, стаж вождения и т. д. Рассчитать стоимость можно на сайте с помощью калькулятора.

Оформление

Чтобы оформить услугу, нужно отправить заявку через интернет. Сервис предлагает несколько вариантов страховки. Клиент указывает все параметры машины, заполняет небольшую анкету. Это позволит рассчитать размер взносов. Процедура проводится в несколько этапов:

Подача заявки через интернет;

Оформление при участии специалиста компании;

Предоставление документов (возможна пересылка по почте);

Получение готового документа.

Забрать его можно лично в офисе либо получить курьерской доставкой до квартиры. Необходимо помнить, что расчеты, производимые с помощью онлайн-калькулятора, являются приблизительными. Узнать точно сумму и условия можно при предоставлении бумаг.