Мини Каско Сургутнефтегаз

Если вам нужно купить мини-Каско от компании Сургутнефтегаз, воспользуйтесь услугами сервиса Banki.ru. На сайте можно узнать новую информацию по теме, выбрать наиболее подходящий вариант и рассчитать стоимость взносов и выплат с помощью онлайн-калькулятора. Это оптимальное решение для уверенных и опытных водителей, которые не хотят переплачивать за стандартный пакет услуг.

Возможности страхования

Страховать автомобиль требуется обязательно, но Каско стоит достаточно дорого, хотя защищает от финансовых потерь. В связи с высокой ценой полиса его не все стремятся оформлять. Со временем появился «урезанный» вариант, который допускает на выбор несколько страховых ситуаций и значительно сокращает затраты.

Мини Каско — относительно новый продукт, но он уже пользуется популярностью у страхователей. Многие уже знают, что это и как его использовать. Мини-страховка дает клиенту возможность:

Выбрать виды рисков (1-2 или более), которые будет покрываться в случае наступления страхового случая и таким образом сэкономить;

Получить компенсацию, ограниченную по цене, но не учитывающие степень виновности водителя;

Застраховать новый или подержанный автомобиль, возраст которого не превышает 7 лет;

Получить выплаты с учетом износа, процент которого увеличивается ежемесячно.

Правила позволяют выбрать риски самостоятельно, но важно помнить о нескольких деталях. Организации при предоставлении подобной услуги не страхуют от природных катастроф, возгорания, пожара. Получить наличные деньги можно только при серьезных повреждениях автомобиля, не позволяющих его починить. В остальном возмещение ущерба предоставляется в виде направления на ремонт.

Страховщик и клиент заранее оговаривают размер франшизы. От него зависит и цена всей страховки.

Оформление полиса

На сайте вы сможете произвести расчет стоимости, указав модель, марку и год выпуска авто, а также его приблизительную цену. Чтобы рассчитать затраты при подобном страховании более подробно, нужно обратиться к специалистам.

Чтобы оформить полис, нужно зайти на сайт и заполнить небольшую анкету. Оформление проводится просто и не занимает много времени. Для заключения сделки необходимо предоставить следующие документы:

Паспорт автовладельца;

Техпаспорт авто;

Свидетельство о постановке транспортного средства на учет;

Договор купли-продажи на машину;

Водительские права.

Отправить бумаги можно по почте или принести в офис самостоятельно.