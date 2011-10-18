Мини Каско Тинькофф Страхование

Застраховать автомобиль необходимо каждому собственнику. Чтобы купить мини-Каско от компании Тинькофф Страхование, воспользуйтесь услугами сервиса Banki.ru. Здесь можно не только узнать всю необходимую информацию по теме, но и отправить заявку через интернет, рассчитать стоимость затрат и выплат в случае ущерба. Особенность страхования заключается в ограниченном количестве страховых случаев, которые автовладелец может выбрать самостоятельно. Расширить этот перечень можно за отдельную плату.

Основные требования

Каско является популярной страховкой, защищающей от самых различных рисков и финансовых проблем. Но позволить себе стандартный пакет могут не все автомобилисты в связи с внушительной ценой полиса. Тем, кто уверен в своем опыте, невыгодно платить большие суммы за полную услугу, поэтому появилась мини-Каско.

Мини-страховка — что это и кто может ее оформить? Этот продукт появился в 2006 году и с тех пор набирает популярность среди страхователей. Компании предъявляют ряд требований к автомобилям и их владельцам:

Страхователь должен являться собственником авто или предоставить доверенность.

Транспортное средство должно быть приобретенным, а не взятым в аренду, лизинг или прокат.

Возраст машины не должен превышать 3-5 лет.

Транспорт не должен иметь видимых повреждений, серьезных неполадок и прочих дефектов.

ТС не должно стоять на учете в ГИБДД.

Компании часто отказываются страховать машины, используемые для такси, частного извоза или спортивных соревнований. Однако есть отдельные программы для такси.

Правила при подобном страховании включают в себя франшизу. Согласно этому условию автовладелец самостоятельно возмещает часть ущерба в заранее оговоренном размере. Также франшиза может составлять фиксированную сумму.

Оформление страховки

Для оформления достаточно заполнить небольшую анкету. Но перед этим можно рассчитать приблизительные затраты и премии с помощью онлайн-калькулятора. Расчет стоимости приблизительный. Для получения более подробной информации нужно обратиться к менеджерам компании. Клиент должен предоставить оригиналы следующих документов:

Паспорт;

Техпаспорт на машину и водительские права;

Свидетельство о постановке на учет транспортного средства;

Договор купли-продажи;

Доверенность, если она требуется.

Заключение договора осуществляется в офисе.