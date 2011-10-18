Мини Каско Югория

Если вы хотите обеспечить машине надежную защиту от неприятных случайностей, но при этом не готовы переплачивать, стоит купить мини-Каско от компании Югория. Мини-страховка — это специальные программы с ограниченным пакетом услуг, при правильном выборе они будут намного более выгодными и доступными по стоимости, чем стандартные предложения. Стоит разобраться подробнее, что это и в чем отличия от обычных продуктов страховых компаний.

Особенности и преимущества автострахования

В кризисный период многие страховщики ищут дополнительные возможности для привлечения клиентов и предлагают сниженную цену полиса. Однако, чтобы не уйти в минус, приходится сокращать возможности выплаты компенсаций за счет сокращения количества рисков. Автовладелец получает возможность самостоятельно выбрать, от каких опасных угроз он будет оберегать свое транспортное средство.

У таких предложений можно выделить несколько наиболее ярких отличий:

Выбор 1-2 рисков из общего перечня. Можно застраховать машину только от аварии, от угона или кражи либо выбрать защиту от повреждений определенных деталей кузова. В иных ситуациях компенсация выплачиваться уже не будет.

Дополнительные условия. К примеру, если водитель сам виноват в столкновении, он уже не получит выплату. Она доступна, только если ДТП возникло по вине другого водителя.

Франшиза — сокращение максимальной суммы выплаты или установление минимального порога ущерба. Для многих автовладельцев это удобно: нет необходимости оформлять в ГАИ каждую мелкую царапину на бампере.

Значительное снижение стоимости. Она может составлять от 40 % первоначальной цены.

Правила страхования в организациях различаются, поэтому стоит внимательно прочитать договор, прежде чем оформить полис.

Как подсчитать предстоящие траты?

Расчет стоимости будет основан на ярде факторов: это срок службы транспорта, марка и модель, количество лиц, допущенных к управлению, их водительский стаж и прочее. Рассчитать величину премии поможет программа-калькулятор на сайте Banki.ru. Введите в поле требуемые значения и получите предварительный результат. Точная сумма будет известна при расчете непосредственно в организации, так как программа не учитывает дополнительные требования. Ознакомьтесь с отзывами других клиентов, чтобы получить более подробные и точны сведения о работе страховщика.