В большинстве случаев при оформлении автокредита необходимо застраховать ТС от угона и ущерба в первый год его эксплуатации. Банк выдвигает такое требование в целях минимизации собственных рисков, поскольку приобретаемый за счёт заемных средств транспорт до окончания срока действия кредитного договора находится у него в залоге. Чтобы купить Каско на второй год 2019 по лучшей цене, целесообразно изучить условия получения страховки в различных организациях и выбрать самый подходящий вариант.



Поскольку кредитный автомобиль является собственностью банка, пока не будет полностью погашен долг вместе с начисленными процентами, финансовая организация заинтересована в пролонгации полиса. Чтобы продлить свидетельство на второй и последующие годы, клиент должен обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением. Стоит поинтересоваться, как проходит пролонгация срока действия соглашения, и какой список документов запросят для этого.



Некоторые компании оказывают услуги продления договора добровольного страхования без осмотра авто. В этом случае оформление полиса проходит через интернет, а все необходимые сведения о текущем состоянии ТС клиент вносит самостоятельно в специальную онлайн-форму. Если в течение года автомобиль был поврежден, потребитель должен сообщить об этом представителям страховщика и продлить соглашение с учётом произошедших изменений.



Может возникнуть ситуация, когда год прошел с покупки транспортного средства и автовладельцу нужно позаботиться о продлении договора, но он не хочет платить лишнего и просто отказывается от пролонгации. Делать этого не стоит, поскольку:

банк имеет право повысить процентную ставку на несколько пунктов в этом случае; при угоне или хищении автомобиля размер нанесенного ущерба будет намного больше, чем стоимость свидетельства; при аварии компенсационные выплаты будут минимальные, и, скорее всего, их не хватит для полного восстановления ТС.

К тому же, вполне реально приобрести полис добровольного страхования в этом году без осмотра транспортного средства, затратив на процедуру не более получаса свободного времени.