Каско на второй год АльфаСтрахование

Страховые компании предлагают добровольное автострахование сроком действия на 1 год, после чего можно продлить Каско на второй год в компании АльфаСтрахование с большой скидкой. Такая привилегия предоставляется при условии безаварийного вождения в течение предыдущего года. Если клиент обращался за денежной компенсацией, то пролонгация полиса договора проводится с повышенным коэффициентом.

Основные моменты

Чтобы транспортное средство было под надежной защитой, необходимо купить продление страхования на второй год. Оформление документов будет осуществляться по упрощенной схеме, если потребитель уже сотрудничал ранее с выбранной организацией.

Особенностью выступает то, что пролонгацию следует проводить до момента истечения текущего соглашения, иначе придется приобрести новый полис и собрать полный пакет документации. Некоторые учреждения осуществляют продление на протяжении 20 дней по окончании действия договора, но сперва нужно отыскать данный пункт в условиях.

Чтобы оформить полис на выгодных условиях, придерживайтесь некоторых правил:

1. Посетите контактный центр СК АльфаСтрахование, оставьте запрос на услугу и представьте необходимые документы: оригинальное соглашение за прошедший период, свидетельство о госрегистрации, паспорт собственника авто.

2. Если сделку совершает доверенное лицо, потребуется доверенность и копия паспорта автовладельца.

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