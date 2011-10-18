Каско на второй год ЭРГО

Добровольное автострахование Каско можно оформить сроком действия до 1 года. Если условия сотрудничества устраивают клиента, доступно продление услуги, которое называют пролонгация полиса договора — покупка Каско на второй год в компании ЭРГО.

Если машина оформлена в кредит, то автовладелец обязан купить полис на последующие годы до полной выплаты долга. Согласно правилам, посетить страховую компанию следует за 2 недели до момента окончания действующего соглашения.

Как продлить?

Страхование на второй год можно приобрести по следующему плану:

1. Сделать предварительный расчет стоимости. Обычно цена страховки составляет десятки тысяч рублей, поэтому желательно уточнить этот вопрос заранее. Для этого предусмотрен онлайн-калькулятор или специалист СК ЭРГО. С помощью первого варианта вы сможете, не выходя из дома, получить предложения сразу от нескольких организаций, которые расположены вблизи вашего места проживания.

2. Собрать необходимые документы. Если рассматривать покупку автомобиля в кредит, то требуется представить справку из банковского учреждения, где отмечена сумма задолженности на конкретную дату.

3. Обговорить время и место встречи. Чтобы избежать неприятных ситуаций и спланировать свой день, следует заранее согласовать день совершения сделки.

4. Привезти транспортное средство. Если сотрудник организации требует проведения предстрахового осмотра, необходимо предоставить свою машину.

5. Забрать готовую страховку. Как только оформление будет завершено, получить бланк защиты и весь пакет документов.

Подобные программы определяют перечень справок, которые понадобятся для оформления услуги:

паспорт автовладельца;

документ на машину, который подтвердит право собственности;

свидетельство о регистрации;

права на вождение для каждого человека, допущенного к управлению;

кредитный договор в случае оформления авто под залог;

доверенность, если сделку заключает доверенное лицо.

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