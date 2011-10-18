Каско на второй год Ингосстрах

Сегодня заключить договор автострахования в СК Ингосстрах не составит труда, достаточно обратиться к специалистам организации и указать перечень рисков защиты. Такая услуга позволяет уберечь транспортное средство от незаконных действий злоумышленников и получить денежную компенсацию в случае повреждения. Это добровольное страхование, поэтому число рисков и срок действия программы определяют сами клиенты. При желании можно продлить Каско на второй год в компании Ингосстрах, если условия полностью устраивают.

Процедура оформления

Пролонгация полиса договора осуществляется в офисе страховой компании, причем оформить ее следует до момента окончания действующего соглашения, иначе можно лишиться множества привилегий. Одним из преимуществ выступает большая скидка на второй год страховки в случае безаварийного вождения в течение первых 12 месяцев. Если продление выполнено не вовремя, то все бонусы теряются.

Чтобы выполнить данную процедуру, достаточно подать запрос на сайте организации и выбрать контактный центр для подписания бумаг. Согласно принятым правилам, страховщики могут потребовать проверки состояния машины, поэтому ее необходимо привезти на предстраховой осмотр. Если не пролонгировать полис, его срок действия истечет в указанное время.

Производим расчет стоимости

В некоторых случаях страхователи удивляются повышенной цене страховки на будущий год. Основными причинами такого события выступают:

1. За рулем автомобиля не владелец полиса. Особенно это актуально для авто под залогом, когда учреждение стремится обезопасить себя от возможных рисков невозврата кредита.

2. Повышенный рост количества мошеннических схем. Все чаще сами автовладельцы подстраивают аварии, чтобы получить положенную компенсацию. Если продлить страхование еще на 1 год, такой вариант станет невыгодным.

3. Не предоставляется скидка от дилера. Такой бонус действует лишь единожды при покупке автомобиля.

4. Психологическая составляющая. Садясь за руль нового авто, человек относится к нему более бережно и аккуратно. Спустя время эти чувства притупляются, и для обеспечения безопасности водитель продлевает полис, несмотря на завышенную цену.

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